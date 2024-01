Wer kulinarische Hotspots daran festmacht, dass Alfons Schuhbeck einen Gewürzladen dort eröffnet, der dürfte sich neuerdings in Pullach am richtigen Ort wiederfinden. Dort hat nämlich vor Kurzem in bester Lage am Kirchplatz ein Ableger des großen Ladens vom Platzl aufgemacht, der große Meister selbst war allerdings haftbedingt nicht dabei. Sein Gewürzhandel, muss man hinzufügen, ist von der Insolvenz nicht betroffen und wird weitergeführt.