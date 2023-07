Von Egbert Tholl

Laura Hemingway singt. Singt in der "Szene einer nächtlichen Reminiszenz" von Träumen und Erinnerungen, von Liebe und Nähe, vom Ersehnen eines Wiedersehens. "Weicher, warmer neuer Mensch, fremd klingt dein Name noch." Sie singt mit betörender Stimme, man glaubt sich in dunkelglühenden Welten wie bei Debussy, nachttraumblau. Ein schönes Stück, ein schöner Text (von Hannah Wendel), wie herübergefallen aus vergangener Zeit.

Das Orchester schwelgt - und ist gar nicht da. Der Komponist Marko Jukić dirigiert leere Stühle, leere Notenpulte, seine Musik kommt vom Band. Eine sehr schöne Idee, die man weiterverfolgen sollte. Hemingway ist dazu bizarr ausstaffiert, das bräuchte es gar nicht, ihre Stimme und deren Farben sind Bild genug, Klangbild, groß genug für eigene Assoziationen.

Zum inzwischen dritten Mal fand gerade "Playlist" auf der Studiobühne statt, die Werkstatt für junge Autorinnen und Autoren, erfunden am Institut für Theaterwissenschaft der LMU. Die Schreibwerkstatt, die Nachwuchs für Drama und Oper sucht, kooperiert mit den Kammerspielen, der Bayerischen Theaterakademie, der Falckenbergschule, der Musikhochschule und nun auch mit der Bayerischen Staatsoper. Die sieben kurzen Szenen, inszeniert von den Kammerspiel-Regieassistenten Joël-Conrad Hieronymus und Anne Sophie Kapsner, sind jeweils einzeln von 5. bis 14. Juli in den Ionischen Sälen Süd im Nationaltheater zu sehen.

Alles stammt hier von jungen Menschen, die Singen, Schauspielen, Musikmachen oder Schreiben studieren, das allein ist schon herausragend - neben dem Enthusiasmus, mit dem alle hier ans Werk gehen. Die Studierenden der Theaterakademie werfen sich spielend ins Zeug, und man muss nur Sarah Luisa Wurmer beim Zitherspiel beobachten, um zu begreifen, welch glückliche Freude man dabei haben kann, Entwürfen von Studierenden der Komposition ins Leben zu helfen.

Natürlich, nicht jedes der sieben Stücke ist Verheißung auf ein kommendes Meisterwerk, manches wirkt wie eine Schauspielszene, zu der sich absichtslos Musik gesellt. Diese, die Musik, ist erstaunlich nachvollziehbar in jedem Moment, mitunter sogar altmodisch, was aber nur zeigt, dass junge Komponierende sich überhaupt nicht mehr darum kümmern, ob sie den Kriterien einer wie auch immer gearteten Avantgarde genügen, sondern einfach das schreiben, was sie schreiben wollen. Gut, das tun die Kompositionsmentoren Moritz Eggert und Jan Müller-Wieland ja auch.

Gewitzt ist die Szene "Ameisen sind auch nur Menschen" von Tassilo Pyko und Yann Windeshausen über menschliches Erfolgsstreben, dessen Scheitern und den Sieg der Ameisen. Überhaupt treiben hier viele Themen wie Selbstoptimierung, Funktionstüchtigkeit des eigenen Daseins und verantwortliches Leben um. Manches ein bisschen zu grell umgesetzt, als Generationenporträt aber großartig.