Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat an die Bundesregierung appelliert, die Finanzierung der Pflegeversicherung zu reformieren. Gerade in der bayerischen Landeshauptstadt wachse die Gefahr, dass immer mehr Menschen in der Sozialhilfe landen, "weil die Kosten für die Pflege ihr gesamtes Erspartes und ihr Einkommen auffressen", warnte Reiter. Er fordert "mindestens eine echte Begrenzung der Eigenanteile, aber am besten die Einführung einer Pflegevollversicherung".