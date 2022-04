Von Jutta Czeguhn, Pöcking

Das Beste kommt zuletzt? Bei dem neuen Sommerfestival "Pfaffenwinkel Live" möchte man da forsch widersprechen. Denn der Start mit Pizzera & Jaus am 14. Juli im Sportpark Pöcking ist schon mal eine vielversprechende Ansage. Die Rockstars des jungen Austro-Musikkabaretts sind im Nachbarland "unerträglich erfolgreich" (Falter) mit dreifach platinierten Alben und, prä-Corona, vollen Stadien. Von ihrem Konzert beim großen Münchner Tollwood (11./12. Juli) geht's für sie direkt in den Pfaffenwinkel zu dieser Festival-Novität, die sich zeitlich sehr weit ausspreizt in der heißesten Phase der Tourismus-Saison, von Juli bis September, mit insgsamt acht Konzerten an fünf verschiedenen Orten. Und die gleich mal ziemlich klotzen kann, mit Weltstars aus dem Klassik-Universum: mit Jonas Kaufmann (28. Juli, Maierhof des Klosters Benediktbeuern) und Rolando Villazón & Xavier de Maistre (11. September, Wieskirche/Steingaden)

Das Programm des Veranstalter-Duos, Birgit Gibson aus Pähl und Manfred Hertlein aus Würzburg, ist also musikgeschmacklich ungemein elastisch: Zwischen den rockingen Schmähtandlern aus Österreich und den Tenören aus München und Mexiko ist noch entspannt Platz für CubaBoarische Tradicional (15. Juli, Sportpark Pöcking), Haindling (16. Juli, Sportpark Pöcking), Michael Fitz, (23. Juli, Stadttheater Weilheim), die Queen Revival Band (26. August, MTV Gelände Dießen) und Hubert von Goisern (27. August, MTV Gelände Dießen).

Die Karten-Preise sind hart kalkuliert und auf München-Niveau. Pizzera & Jaus etwa bekommt man in der Tollwood-Musikarena für 43,90 Euro zu hören, im Pöckinger Sportpark zahlt man zehn Euro mehr. Bei Hubert von Goisern starten die Karten in Dießen bei 55,45 Euro, und liegen damit nur knapp unter dem Tollwood-Preis. Dass die Fans von Jonas Kaufmann gerne viel zu investieren bereit sind, ist bekannt. Beim Festival-Open-air in Benedikbeuren, wo der Neu-Österreicher mit seiner Kollegin, der amerikanischen Sopranistin Rachel Willis-Soerensen, und dem Orchester des Staatlichen Theaters Augsburg auftritt, liegen die Tickets zwischen 84,50 und 246, 50 Euro. Im Münchner Nationaltheater bekommt man Kaufmann bei seinem Liederabend am 23. Juli übrigens schon für elf Euro (Stehplatz) zu hören, in dieser Kategorie gibt's noch jede Menge Karten.

Pfaffenwinkel Live, vom 14. Juli bis 11. September, Karten unter www.pfaffenwinkel-live.de