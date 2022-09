Von Kathrin Aldenhoff, Stephan Handel, Anna Hoben und Andreas Schubert

Es ist diese eine Frage, die man einander nun stellt: Gehst du hin? Und während sich die einen auf die Wiesn freuen, auf das Feiern im Bierzelt, die Ausgelassenheit und die Party in der Stadt, stellen sich andere darauf ein, sich in den Wiesnwochen vom Leben in der Stadt abzuschotten. Ein Münchner Ehepaar zum Beispiel, vor Kurzem Eltern geworden, teilt im Freundeskreis schon mal mit, dass sie während der Wiesn und auch danach erst einmal kein Café und kein Restaurant mehr betreten, bis die zu erwartende Ansteckungswelle abgeebbt ist. Sie fürchten, krank zu werden und ihr Baby anzustecken. Freunde, die zur Wiesn in die Stadt kommen, treffen sie nun vorher, bei einem Spaziergang. Vorfreude auf die Wiesn? Nein, dieses Jahr nicht - obwohl sie beide eigentlich große Wiesn-Fans sind.

Dass die Wiesn das Infektionsgeschehen antreiben wird - darüber sind sich alle Virologen einig. Unterschiedliche Meinungen gibt es nur zu der Frage, welche Auswirkungen das haben könnte. Während etwa Ulrike Protzer vom Klinikum rechts der Isar meint, das sollte kein Problem werden, glaubt Oliver Keppler, Vorstand des Max-von-Pettenkofer-Instituts der LMU, dass das Zusammentreffen von sowieso erhöhten Patientenzahlen und größeren infektionsbedingten Ausfällen beim medizinischen Personal zu Problemen in der klinischen Versorgung führen könnte. So oder so: Wegen der Inkubationszeit, also der Zeit zwischen Ansteckung und Krankheitsausbruch, wird das Oktoberfest schon längst vorbei sein, wenn die "Wiesn-Welle" kommt.

Schichtplanung in den Kliniken

Erste Anlaufstelle für Akutpatienten vom Oktoberfest sind naturgemäß die Innenstadt-Kliniken der LMU - einfach, weil sie dem Festgelände am nächsten liegen. Erstmals wird es dort heuer eine interdisziplinäre Notaufnahme in der neuen Portalklinik geben: Internisten und Chirurgen arbeiten gemeinsam statt in getrennten Einheiten. Markus Wörnle, der ärztliche Leiter der Notaufnahme, betont aber, dass die Primärversorgung im Servicezentrum auf der Theresienwiese gut funktioniere - so würden nur wenige Ausnüchterungsfälle an Kliniken weitergeleitet. Deshalb könnten sich die Ärzte auf schwere Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Lungenembolien konzentrieren. Anders sieht es bei chirurgischen Eingriffen aus - deren Zahl ist auf der Wiesn erfahrungsgemäß erhöht. Nicht zuletzt deshalb werden die Schichten und die Rufbereitschaften in der Notaufnahme verstärkt.

Corona-Patienten kommen erfahrungsgemäß selten in die Notaufnahme - Engpässe dürften deswegen dort kaum entstehen. Und auch Ludwig Ney, Leiter der Intensivstation am Innenstadt-Klinikum, gibt sich gelassen: Dort müssten erfahrungsgemäß nur wenige "Wiesn-Opfer" versorgt werden. Aktuell gebe es auch keinen Personalmangel, sodass besondere Schichteinteilungen oder Urlaubssperren "weder notwendig noch sinnvoll" seien, so Ney.

Routine beim Rettungsdienst

Für den Rettungszweckverband ist das Oktoberfest zwar Großkampfzeit - aber eben auch seit vielen Jahren Routine. Dieter Steinbrunner, Geschäftsleiter des Zweckverbandes, teilt mit, dass die zu erwartenden Corona-Fälle vermutlich keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes haben werden. Auch die Intensivstationen werden nach seiner Meinung nicht stärker belastet werden, weil die aktuelle Corona-Variante nur selten zu schweren Erkrankungen führt. Die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge sei oktoberfest-typisch erhöht worden, zusätzlich gebe es je nach Notwendigkeit weitere Aufstockungsmöglichkeiten.

Die Ärztliche Leitung des Rettungszweckverbandes, Viktoria Bogner-Flatz und Dominik Hinzmann, weisen allerdings darauf hin, dass es während der Oktoberfest-Zeit erfahrungsgemäß 23 Prozent mehr Klinikeinweisungen durch den Rettungsdienst gibt, das sind 80 Patienten mehr am Tag. In einem Brief an die Geschäftsführer und Ärztlichen Direktoren der Münchner Kliniken weisen die beiden darauf hin, dass sich etwa im Juli bis zu 90 Prozent der Notaufnahmen von der Aufnahme internistischer Patienten abgemeldet hätten - und dass die Übergabe der Notfallpatienten "inakzeptabel lang" dauere: Bis zu 60 Minuten, und das bedeute dann auch, dass die Fahrzeuge des Rettungsdienstes in dieser Zeit nicht für nächste Einsätze bereitstünden.

Mehr Personal in U- und S-Bahn

Die Deutsche Bahn (DB) weitet während des Oktoberfests ihr Angebot bei der S-Bahn wie gewohnt aus. Mit Unterstützung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Schienenpersonennahverkehr plant, finanziert und kontrolliert, setze die S-Bahn München knapp 480 zusätzliche Züge an den Wiesntagen aufs Gleis, teilt eine Sprecherin mit. Weitere rund 140 Züge ergänzen den Abendfahrplan auf den Außenästen. Dadurch entstehe bis weit nach Mitternacht auf allen Linien ein durchgehender 20-Minuten-Takt. Auf der Stammstrecke seien alle zwei bis fünf Minuten Züge unterwegs. Sehr stark nachgefragte Züge sollen als Langzüge verkehren. "Alles, was rollen kann, schicken wir auf die Strecken", sagt die Sprecherin. Doch was ist, wenn die Pandemie auch das Zugpersonal reduziert? Konkrete Angaben macht die Bahn hier nicht. Dazu die Sprecherin nur so viel: "Auch im Falle etwaiger erhöhter Krankenstände ist es stets unser Ziel, Zugausfälle zu vermeiden."

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat ebenfalls ihre jahrelang erprobten Mechanismen während der Wiesn. So fahren die Rolltreppen am Bahnhof Theresienwiese etwas schneller, die Takte der U-Bahnlinien U4 und U5 werden verdichtet, sodass - je nach Tageszeit - alle zweieinhalb bis bis 3,3 Minuten ein Zug zwischen Theresienwiese und der Innenstadt verkehrt.

Am U-Bahnhof Theresienwiese ist tagsüber und abends ein Fahrtreppenmonteur zur Stelle, um kleinere Störungen schnell beheben zu können. Nachmittags und abends ist außerdem ein Sanitätsdienst im U-Bahnhof präsent, um Fahrgäste mit gesundheitlichen Problemen schnell versorgen zu können. Auch der Reinigungsdienst ist dann an der Theresienwiese für alle Fälle direkt vor Ort.

Das eigene MVG-Personal wird von bis zu 120 externen Kräften unterstützt, außerdem helfen während der Wiesnzeit Kolleginnen und Kollegen der Berliner BVG, der SSB Stuttgart, der Hamburger Hochbahn, der Wiener Linien und noch einiger anderer Verkehrsbetriebe in München aus. "Steigende Coronazahlen beim Personal können wir durch die niedrigere Urlaubsquote in dieser Zeit, Umschichtung mehrfach qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie freiwilliges Verlegen freier Tage beim arbeitsfähigen Personal ausgleichen", teilt ein Sprecher optimistisch mit. Sollte es zu so hohen Krankenständen kommen, dass sich Ausfälle dennoch nicht vermeiden lassen, würden während des Oktoberfestes aber die Wiesn-Linien U4/U5 und U3/U6 vorrangig besetzt.

Home-Office in der Stadtverwaltung

Worauf sollten sich Menschen einstellen, die während oder nach dem Oktoberfest ins KVR oder ins Sozialreferat müssen? Wird es längere Wartezeiten geben, weil mehr Personal ausfällt? Das Presseamt der Stadt teilt auf Anfrage mit, die Stadt habe "bereits bewährte Maßnahmen ergriffen, die im Verlauf der Pandemie die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung sichergestellt haben". So gelte in publikumsintensiven Bereichen, "vor allem natürlich im KVR und im Sozialreferat", noch immer eine Maskenpflicht.

In den Bereichen, die von ihrer Tätigkeit her dafür geeignet sind, sei die Home-Office-Quote auch ohne gesetzliche Verpflichtung hoch und viele Besprechungen fänden weiterhin als Online-Konferenzen statt. Generell seien "Arbeit im Home-Office und Arbeit im Büro gleichwertig und sollen auch gleichwertig wahrgenommen werden", sagt Personalreferent Andreas Mickisch. Die Regel sei zurzeit eine Mischung aus Präsenz- und Home-Office-Tagen. Eine Home-Office-Verpflichtung könne und werde es aber weiterhin nicht geben. Von den ungefähr 43 000 städtischen Beschäftigten kann auch fast die Hälfte nicht oder nur stark eingeschränkt von zu Hause aus arbeiten: Erzieherinnen etwa, Feuerwehrleute oder Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs.

Für die Unterstützung besonders belasteter Bereiche in der Verwaltung hat die Stadt eine Taskforce namens Peiman eingerichtet, das steht für Personaleinsatzmanagement. Zu Beginn der Pandemie wurden damit Dienstkräfte aus anderen Abteilungen etwa für die Kontaktnachverfolgung abgezogen. Zuletzt profitierten von der Personalverschiebung vor allem jene Abteilungen, die durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine belastet waren. Dieser Schwerpunkt kann sich freilich wieder verlagern, wenn die Infektionszahlen im Herbst ansteigen.

Lagebesprechung im Krisenstab

Das Gesundheitsreferat beobachte die Entwicklung "engmaschig", teilt ein Sprecher der Stadt mit. Im Krisenstab unter der Leitung des Oberbürgermeisters würden dann, abhängig von der jeweils aktuellen Lage, gegebenenfalls "eine erneute Intensivierung der Maßnahmen oder zusätzliche Maßnahmen diskutiert und verabschiedet". Im Gesundheitsreferat selbst gibt es die flexible Möglichkeit, für den Corona-Bereich Zusatzpersonal einzustellen; aufgrund des erwarteten Anstieges der Fallzahlen wird seit September das Personal für die Kontaktnachverfolgung wieder aufgestockt - bis zum Oktoberfest sukzessive um etwa 100 Personen auf 510 Mitarbeiter.

Die städtischen Beschäftigten sollen zudem dazu aufgerufen werden, ihren Impfschutz gemäß der Stiko-Empfehlungen mit einer Booster-Impfung aufzufrischen. Und der Stadtrat? Stellt man sich in dem Gremium schon darauf ein, zu Vollversammlungen wieder nach Fröttmaning rauszufahren, in den Showpalast, der größere Abstände zulässt als der Saal im Rathaus? "Sofern die Infektionslage es erforderlich macht, wird das weitere Prozedere bei den Stadtratssitzungen, wie bisher auch, rechtzeitig mit den Fraktionen besprochen", teilt der städtische Sprecher mit.