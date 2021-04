Von Jacqueline Lang

Gökçen Alco hat eine Mission: Sie will die Menschen für vegane Ernährung begeistern. "Und wie kannst du jemanden am besten aufklären? Indem es ihm schmeckt", sagt die Frau mit den dunkelblonden Haaren, die ihr weit über die Schulter reichen, wenn sie gerade nicht unter einer weißen Küchenhaube stecken. Seit Kurzem betreibt sie in Obergiesing die erste vegane Käsemanufaktur in ganz München.