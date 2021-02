Das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg wird um zwei Tage auf den 5. März verschoben. Grund ist, dass an dem ursprünglich für den traditionellen Starkbier-Anstich geplanten Tag die Ministerpräsidentenkonferenz stattfindet, auf der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs über die Corona-Lage beraten. Nach der Absage im Vorjahr soll es das Derblecken aber in diesem Jahr unter Corona-Auflagen wieder geben. Kabarettist Maxi Schafroth soll dann als Fastenprediger vor leeren Biertischen predigen, das Singspiel fällt ganz aus - unter Infektionsschutzauflagen sei das nicht machbar, so die Paulaner-Brauerei am Freitag.