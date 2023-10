Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist der Münchner Verkehrsverbund in seinen Grenzen unverändert - doch nun steht die erste Erweiterung des MVV an: "Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember werden die Stadt Rosenheim, der Landkreis Rosenheim, der südliche Teil des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen und der Landkreis Miesbach neu dazukommen", sagte eine Sprecherin des MVV. Unmittelbar zuvor hatte, nach zahlreichen anderen Instanzen, auch der Wirtschaftsausschuss der Stadt München dem Vorhaben zugestimmt.