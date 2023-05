So soll das Hochhaus am Hauptbahnhof aussehen

Architektur in München

Fünfstöckige Basis plus zwölf Etagen Turm und oben ein öffentlicher Aussichtspunkt samt Gastronomie: Das sind die Pläne für das Bürohochhaus der Bahn an der Arnulfstraße.

Die Stadt billigt den Bebauungsplan für den 70-Meter-Büroturm, der an der Stelle des denkmalgeschützten Starnberger Flügelbahnhofs errichtet werden soll. Ganz oben sollen Besucher in die Ferne schauen und speisen können.

Von Sebastian Krass und Ulrike Steinbacher

Von vorne, vom Vorplatz aus, wird das riesige Bahnhofsgebäude ihm seine Wucht nehmen. Aber von hinten, von der Paul-Heyse-Unterführung aus gesehen, wird es emporragen wie das Seitenleitwerk eines Flugzeugs oder der Schornstein eines Ozeandampfers: Für das markante 17-stöckige Bürohochhaus, das die Deutsche Bahn anstelle des Starnberger Flügelbahnhofs an der Arnulfstraße errichten will, hat der Planungsausschuss des Stadtrats am Mittwoch den Bebauungsplan gebilligt. Damit ist die Vorentscheidung für das nötige Baurecht getroffen.