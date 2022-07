Das Sommersemester fand an Hochschulen wie der Ludwig-Maximilians-Universität überwiegend in Präsenz statt. Jetzt stehen die Klausuren an, doch nicht nur wegen Corona fühlen sich viele Studierende unsicher.

Von Sabine Buchwald

In den Münchner Hochschulen ist wieder Leben. Nach vier Corona-Semestern mit Online-Lehre und wenig sozialem Miteinander ist aus den Hörsälen wieder Lachen zu hören. Dieses Sommersemester fand das Lernen überwiegend in Präsenz statt. Ende Juli geht die Vorlesungszeit zu Ende und in vielen Fächern beginnt die Klausurenphase. Ist nun alles wieder so wie vor der Pandemie? Mitnichten. Aber die Studierenden und Dozenten erleben die Situation individuell sehr unterschiedlich.