Am Donnerstagabend hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vor der jüdischen Hauptsynagoge auf dem St.-Jakobs-Platz die erste Kerze des überdimensionalen Chanukka-Leuchters entzündet; bis zum 15. Dezember kommt täglich eine weitere dazu. Das Chanukka-Licht wurde bereits zum 26. Mal in München öffentlich entfacht, "der Leuchter gehört zum Stadtbild wie der Christbaum vor dem Rathaus", sagte Reiter. Doch diesmal sei alles anders: In diesem Jahr steht das jüdische Fest unter dem Eindruck des Überfalls von Hamas-Terroristen auf Israel vor genau zwei Monaten.