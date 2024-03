Türkgücü München spielt zurzeit zwar nur in der vierten Liga, auf dem Papier eine Amateurliga. Doch vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) werden trotzdem enorme Anforderungen an das Stadion gestellt. Weil der Verein aus dem Münchner Osten von Juli an nicht mehr im Grünwalder Stadion spielen kann, ist der Stadionmangel für Teams unterhalb der großen Proficlubs auch im Stadtrat Thema. Nachdem die SPD/Volt-Fraktion eine Prüfung gefordert hatte, ob der Regionalligist zusätzlich zu Footballern und Leichtathleten das Dantestadion nutzen kann, rufen jetzt CSU/Freie Wähler zu einer generellen Prüfung auf.