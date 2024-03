Es ging recht trostlos zu am vergangenen Sonntag im Grünwalder Stadion: Türkgücü München verlor vor 110 Zuschauern sein Regionalligaspiel unglücklich 1:2 gegen Viktoria Aschaffenburg. Gegen Ende kam es noch zu einem Handgemenge zwischen Gäste- und Heimfans, was auch der Tatsache geschuldet war, dass Türkgücü keinen Gästeblock geöffnet hatte, wohl, um Geld für zusätzliche Ordner einzusparen. Das Grünwalder Stadion ist, in jeder Beziehung, einfach zu groß für Türkgücü München.

Es ist wie mit einem gewöhnlichen Münchner Mieter, der gerne eine günstigere Wohnung gefunden hätte, aber nur eine überteuerte aufgetrieben hat. Was kaum einer der Besucher am Sonntag geahnt haben dürfte: Diesem Mieter wird nun gekündigt, und möglicherweise sogar fristlos. Es ist gut möglich, dass die Partie am Sonntag schon die letzte Türkgücü-Partie auf Giesings Höhen war.

Jetzt bekommt der frühere Gastarbeiterverein, der im kommenden Jahr 50 Jahre alt wird, ein existenzielles Problem: Am Dienstagmittag wurde Türkgücü von der Stadt München per E-Mail mitgeteilt, dass das Grünwalder Stadion für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Der Grund: Neben Türkgücü und den Dauermietern FC Bayern (mit seiner U23) und dem TSV 1860 München hat ein vierter Verein einen Antrag gestellt: die Frauenmannschaft des FFC Wacker München. Und diese hat den Vorrang bekommen. Auf SZ-Nachfrage erklärt das Münchner Sportamt die Lage: Da sich für die Saison 2024/2025 auch der FFC Wacker München für die Regionalliga beziehungsweise für die 2. Bundesliga der Frauen beworben sowie die Stadionverfügbarkeit beantragt habe, deren erste Mannschaft im Ligavergleich zudem vorrangig zu berücksichtigen sei, konnte die beantragte Stadionverfügbarkeit Türkgücüs leider nicht bestätigt werden

Vorrangig deshalb, weil die Regionalliga der Frauen die dritte Liga ist, die Regionalliga der Männer die vierte. Mehr als drei Teams zu beherbergen, ist aus vielerlei Gründen nicht möglich. Einer davon ist, dass aus Gründen des Emissionsschutzes nicht mehr als 50 Spiele pro Jahr ausgetragen werden dürfen.

Türkgücü-Präsident Taskin Akkay gibt sich kämpferisch, aber auch verärgert. Bis zum 15. März müssen Regionalligaklubs beim Verband die nötigen Unterlagen für die kommende Saison einreichen, inklusive einer Stadionbenennung. Dafür sei nun viel zu wenig Zeit, sagt Akkay, wohl wissend, dass sich der FFC Wacker auch beworben hatte. Er habe jedoch am 2. Februar eine E-Mail von der Stadt erhalten, wonach ihm das Stadion wieder zugesichert worden sei. "Wir werden die kommenden Tage dafür nutzen, aufzuklären, was jetzt eigentlich passiert ist", sagt Akkay. Ob man die Zeit auch nutzen werde, um ein anderes Stadion zu suchen? "Es hat sich in den letzten Jahren ja schon gezeigt, wie schwer das ist", antwortet der 57-Jährige. Den Rest seiner Heimspiele trug Türkgücü bislang immer beim SV Heimstetten aus - dem Vernehmen nach wäre das weiter möglich, aber nicht für die gesamte Saison.

Wenn es ganz hart kommt, wird das Grünwalder für Türkgücü schon in wenigen Tagen zugesperrt. Akkay bestätigt der SZ Gerüchte, wonach er zuletzt nur einen Bruchteil der Vorauszahlung für das Aschaffenburg-Spiel geleistet hat. Die Kaltmiete betrage pauschal 900 Euro. Er habe jedoch einem "Schriftstück" entnommen, dass die wahren Nebenkosten viel geringer seien als verlangt, nur 2500 statt 5000 Euro pro Spiel. Nach SZ-Informationen hat Türkgücü bis Freitag Zeit, das Spiel nachzuzahlen und die komplette Anzahlung für die nächste Partie am 17. März zu leisten, sonst wird die Stadt keine Freigabe erteilen.

Akkay gibt auch offen zu, dass Türkgücü mittlerweile in Vorleistung gehen muss, weil Verbindlichkeiten aus früheren Spielzeiten bestehen. "Das Sportamt bestätigt, dass aus der Erfahrung aus den letzten Spielzeiten nun für die Saison 2023/24 auf Vorauszahlung für jeden Spieltag (...) umgestellt wurde", heißt es dazu in der Mitteilung. Nach SZ-Informationen handelt es sich aktuell um einen mindestens hohen fünfstelligen Betrag - und das sind, wie Beteiligte und Betroffene der SZ erklärten, nicht die einzigen Schulden, die Türkgücü angehäuft hat.

Nun bringen weder die Stadt noch Türkgücü den baldigen Ausschluss mit den finanziellen Problemen in Verbindung. Sie dürften die Verhandlungsposition des Vereins aber auch nicht verbessern. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt noch einmal einen Kompromiss eingeht, scheint ohnehin sehr gering zu sein. Stand jetzt schließt Akkay aber schon einmal aus, dass die Saison abgebrochen wird: "Wir spielen zu Ende", erklärt er, will diesbezüglich aber auch noch weiter verhandeln. Theoretisch hätte Türkgücü die Möglichkeit, dreimal nicht anzutreten, was aber Strafen nach sich ziehen würde. Beim vierten Nichtantritt wäre Türkgücü Absteiger und dürfte nicht einmal mehr in der Bayernliga starten.

Wie es im Sommer weitergehen könnte, scheint völlig offen zu sein. Einen Antrag für die fünftklassige Bayernliga werde man stellen, erklärt der Türkgücü-Chef. Gegen diese Liga hatte sich der Verein nach der spektakulären Pleite der Profi-GmbH im Januar 2022 aber gewehrt, und bis heute fragen sich viele im Umfeld: warum? Denn Spiele der Bayernliga könnte man problemlos an der heimischen Bezirkssportanlage im Münchner Osten austragen, es würde nur ein Bruchteil der Kosten anfallen. Noch hat es den Anschein, als wollte der Verein auch jetzt noch an der Regionalliga festhalten.

Möglicherweise haben sie bei Türkgücü schon gewusst, was auf sie zukommt. Denn nach SZ-Informationen hatte der Verein beim Bayerischen Fußball-Verband erst kürzlich eine Nachbenennung des Stadions für die laufende Saison beantragt. Es handelt sich dabei um die 150 Kilometer entfernte Arena in Seligenporten in der Oberpfalz. Nach einer ersten Ablehnung hat Türkgücü Einspruch eingelegt.