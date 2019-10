Eine Grundsanierung des Gebäudes steht an, der Küchenchef geht in Rente: Nun ist offen, wie und ob es überhaupt mit dem Restaurant Tantris weitergeht.

Droht einer deutschen Gourmet-Institution das Ende? Das Tantris in München, eröffnet 1971 mit Eckart Witzigmann als Chefkoch, schließt an Silvester 2020 zwar planmäßig seine Pforten. Eine Grundsanierung des Gebäudes steht an, und Küchenchef Hans Haas geht nach 29 Jahren in Rente. Ob es aber danach je wieder öffnet, ist gar nicht mehr sicher.