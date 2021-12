Razzia in den Morgenstunden: In München durchsuchten Polizisten drei Wohnungen von Beschuldigten, die rechte Hasspostings im Internet veröffentlicht haben sollen.

Beim bundesweiten Aktionstag werden die Ermittler auch in der Stadt und im Großraum München aktiv. Am Morgen durchsuchen sie insgesamt elf Objekte in Oberbayern.

Von Martin Bernstein

Die Münchner Polizei hat in den Morgenstunden drei Wohnungen am Olympiapark, in Giesing sowie in der Gemeinde Unterschleißheim im Landkreis München durchsucht. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im Internet antisemitische oder volksverhetzende Äußerungen gepostet zu haben. Die Beamten stellten Computer, Laptops und Mobiltelefone sicher. Bayernweit vollzogen Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt 23 Beschuldigte, unter ihnen waren auch Tatverdächtige aus den Landkreisen Ebersberg, Erding, Freising und Fürstenfeldbruck.

In enger Absprache mit der Bayerischen Zentralstelle für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München koordinierte das Bayerische Landeskriminalamt die Einsatzmaßnahmen. In einen der Münchner Fälle war auch der Antisemitismus-Beauftragte der bayerischen Justiz, Oberstaatsanwalt Andreas Franck, eingeschaltet. Er begleitete die Durchsuchungsaktion am Olympiapark.

"Hass im Netz gefährdet die demokratische Gesellschaft. Menschenverachtende Hetze muss konsequent verfolgt und die Verfasser ermittelt werden. Der oft rassistische, antisemitische oder frauenfeindliche Hass ist eine ernste Bedrohung", sagte Harald Pickert, Präsident des Bayerischen Landeskriminalamts, in einer ersten Stellungnahme am Morgen.

"Das Posten strafbarer Hasskommentare ist kein Kavaliersdelikt. Es drohen ernsthafte Konsequenzen", betonte Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb, Hate-Speech-Beauftragter der Bayerischen Justiz. Mehr als zehn Straftatbestände, von Beleidigung über Bedrohung bis hin zur Volksverhetzung, können im Einzelfall erfüllt sein. Auch die scheinbare Anonymität des Messengerdienstes Telegram schützt nicht vor Strafverfolgung: Auf dieser Plattform hatte der 62 Jahre alte Beschuldigte vom Olympiapark in einer Gruppe von Corona-Leugnern einen bayerischen Politiker antisemitisch beschimpft.

Die bayernweite Razzia gegen die Verfasser rechter Hasspostings ist Teil eines bundesweiten Aktionstags, der bereits zum siebten Mal durchgeführt wird. Das Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder der Anschlag auf die Synagoge in Halle zeigen nach Angaben des koordinierenden Bundeskriminalamts (BKA), "was passieren kann, wenn sich Täter im Internet radikalisieren und der Hass in physische Gewalt umschlägt". Deshalb schlugen Polizisten und Staatsanwälte am Morgen gleichzeitig in allen Bundesländern zu. Das BKA listet insgesamt 90 polizeiliche Maßnahmen auf, darunter Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen.

Die polizeilich erfassten Fallzahlen von Hasspostings hatten für 2020 erneut einen starken Anstieg aufgewiesen. So registrierte die Polizei im vergangenen Jahr mit 2607 Fällen von Hasspostings 71,1 Prozent mehr Fälle als noch 2019. Zusätzlich ist laut BKA von einem großen Dunkelfeld auszugehen. Denn viele strafrechtlich relevante Posts werden nicht angezeigt oder in geschlossenen Foren und Diskussionsgruppen geäußert.

In München registrierte die Polizei vergangenes Jahr 426 Delikte aus dem Bereich der Hasskriminalität, ein Anstieg um gut 38 Prozent. Nahezu in jedem dritten Fall war der "Tatort" das Internet. 90 Prozent der Täter waren dem rechten Spektrum zuzuordnen. 71 Taten aus dem Bereich der Hasskriminalität stuften die Ermittler als judenfeindlich ein.