Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Serie von politisch motivierten Schmierereien an Schulen. Diese stehen offenkundig im Kontext des aktuellen Nahostkonfliktes. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, seien am und nach dem vergangenen Wochenende in Neuperlach antipalästinensische Schriftzüge am Werner-von-Siemens-Gymnasium in der Quiddestraße sowie an der Mittelschule in der nahen Albert-Schweitzer-Straße entdeckt worden.