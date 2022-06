Von Martin Bernstein

Randale im Hofbräuhaus, bengalisches Feuer im Hotelzimmer und rechtsextreme Hooligans, die sich auf das emotionsbeladene Traditionsduell ihrer englischen Nationalmannschaft gegen Deutschland einstimmen: Schon seit Sonntag strömen Tausende Fans von der Insel nach München. 3466 Karten für das Spiel in der Arena in Fröttmaning (Anpfiff ist um 20.45 Uhr) hat das Mutterland des Fußballs offiziell zugeteilt bekommen - doch Experten gehen davon aus, dass sich noch mehr Fans auf anderen Wege Tickets organisiert haben. Oder ohne Karten nach München gekommen sind. Mit rund 5000 angereisten Anhängern der "Three Lions" rechnet die Münchner Polizei.

Die ersten Zwischenfälle gab es bereits. Die Münchner Berufsfeuerwehr veröffentlichte am Dienstagvormittag einen "tagesaktuellen Tipp". Man möge doch bitte keine "Bengalfackel" im Hotelzimmer zünden. "Denn das wird definitiv ein teures Vergnügen. Und noch viel wichtiger: Es gefährdet alle anderen Hotelgäste!" Die scherzhafte Formulierung verbirgt einen ernsten Kern. Um halb vier wurde die Feuerwehr nämlich zu einem Hotel in der Ingolstädter Straße gerufen. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte drang Rauch aus dem ersten Geschoss des Hotels.

Nachdem mehrere Zimmer geöffnet wurden, stellte sich heraus, dass ein Anhänger der englischen Fußballnationalmannschaft eine bengalische Fackel aus dem Fenster seines Hotelzimmers gezündet hatte. Der Rauch der Pyrotechnik zog in das Doppelzimmer des Fans und verteilte sich anschließend weiter im gesamten Gebäude. Die Feuerwehr musste das Gebäude entrauchen, die Kriminalpolizei ermittelt.

Rechtsextreme Hooligans zeigen sich auf Twitter

Bemerkbar gemacht haben sich bereits die als besonders gewalttätig berüchtigten Hooligans aus dem Süd-Londoner Stadtteil Millwall. Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen die neonazistische und antisemitische Gruppierung der "Millwall Berserkers" mit Fahne am Platzl und auf dem Weg zum Marienhof. "Niemand mag uns - uns doch egal", lautet das Motto der Millwall-Hooligans. "In München ready for the game", heißt es vieldeutig auf Twitter.

Die Präsenz lautstarker englischer Fans in der Stadt fällt auch Nicht-Münchnern auf. Der australischen Folk-Punk-Band "The Rumjacks" etwa. Bei ihrem Auftritt im Feierwerk am Montagabend wunderte sich der Sänger nach Berichten von Konzertbesuchern, dass er in München nur englische Hooligans gesehen habe - und bat um einen deutschen Sieg.

Nach einem Bericht des Sportinformationsdienstes (sid) treibt auch Englands Trainer Gareth Southgate die Sorge um, Landsleute könnten sich in München daneben benehmen. Das würde sich "definitiv" auf die Leistung seiner Mannschaft auswirken: "Du schämst dich, wenn du davon hörst", es sei ja ein Spiegelbild des eigenen Landes. Vor dem Spiel mussten laut der Nachrichtenagentur sid 880 englische bekannte Krawallmacher ihre Pässe bei der Polizei abgeben. Die Stadt München hat bis Dienstag um Mitternacht ein Verbot von Glasflaschen zwischen Karlsplatz und Isartor einschließlich Marienplatz und Viktualienmarkt erlassen.

700 Beamte sind im Einsatz

Bereits am Sonntagabend hatten englische Fans im Münchner Hofbräuhaus randaliert. Die Polizei schickte mehrere Streifen. Doch zwei Stunden später mussten 40 Polizisten erneut rund 200 Unbelehrbare wegschicken. Strafrechtlich Relevantes war da aber noch nicht zu verzeichnen.

Ausfälle englischer Fans hatte es nicht zuletzt beim letzten Länderspiel in Deutschland gegen England am 22. März 2017 in Dortmund gegeben. Sie buhten dabei die deutsche Nationalhymne aus, sangen Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg und zeigten den Hitlergruß. Danach sperrte der englische Verband zwei Fans lebenslang.

Szenen wie damals sollen sich nicht wiederholen, weshalb laut Sportinformationsdienst unter anderem zwölf sogenannte "Spotter", sonst in Wembley eingesetztes Sicherheitspersonal, die Münchner Polizei unterstützen sollen. Das Polizeipräsidium bestätigte, im engen Kontakt mit englischen Stellen zu stehen, szenekundige englische Beamte seien in München eingetroffen. An die englischen Fans wurde im Vorfeld ein Brief mit den wichtigsten Sicherheitsbestimmungen verschickt. Die Münchner Polizei setzt rund um das Spiel 700 Beamte ein.