Kommentar von Sebastian Krass

Auf die Frage, ob München sich trauen sollte, wieder Hochhäuser mit mehr als 99 Metern zuzulassen, kann es nur eine Antwort geben: Ja. Und höher als die 146 Meter des sogenannten "O2-Towers" als bisher höchstem Gebäude der Stadt? Auch gern. Aber erstmal nicht auf dem Areal um die Paketposthalle. Dafür hat der Münchner Immobilienunternehmer Ralf Büschl vom Architekturbüro Herzog/de Meuron einen Masterplan mit zwei 155-Meter-Türmen erstellen lassen. Hinter manch wohlwollender Reaktion auf den Plan steckte Ehrfurcht vor den weltberühmten Architekten, die auch die Fünf Höfe und die Arena in Fröttmaning entworfen haben: Wer, wenn nicht die, soll München in eine Zukunft mit richtigen Hochhäusern führen? Aber das ist zu kurz gedacht. Die Türme auf dem innerstädtischen Areal stünden vorerst allein, als Effekt um des Effekts willen.

In der Hochhaus-Studie, die die Stadt derzeit erarbeiten lässt, wird die Bahnachse Hauptbahnhof-Pasing als eine von drei möglichen Zonen für Hochhäuser von mehr als 80 Metern genannt, neben dem Gewerbeband am Bahn-Nordring und Arealen im Osten, entlang der A94. Eine kleine Skyline, die ICE-Reisende und S-Bahn-Pendler in München begrüßt? Gewagte, aber spannende Idee. Das würde die Stadtsilhouette und mithin den Charakter Münchens jedoch dauerhaft verändern. Bevor man damit loslegen kann, braucht es eine Diskussion der Stadtgesellschaft und einen Beschluss des Stadtrats. So lang muss sich der Investor an der Paketposthalle gedulden. Wenn er das nicht will, dann muss er seine Pläne nach unten korrigieren. Und ernsthafte Hochhäuser von 150 oder 180 Metern entstehen dann besser erstmal draußen, in tristen Gegenden im Norden und Osten.