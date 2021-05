Die Einbruchsserie in Münchner Kitas ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass derzeit drei Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren in Untersuchungshaft säßen. Die Ermittler werfen ihnen vor, in der Zeit zwischen Anfang März und Ende November 2020 gezielt Kindertagesstätten in den Stadtteilen Perlach, Neuperlach, Ramersdorf und Berg am Laim aufgebrochen zu haben.

Insgesamt sollen sie dabei mehrere zehntausend Euro Beute gemacht haben. Durch die Einbrüche entstand ein Schaden von fast 70 000 Euro. Drei weitere Männer werden als Mittäter beschuldigt. Alle sechs waren in der Vergangenheit bereits mit Drogendelikten, Diebstählen und Körperverletzungen in Erscheinung getreten. Seit ihrer Festnahme haben die Einbrüche aufgehört.