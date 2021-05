World Wide Wiesn

Cincinnati/USA: "Toast and Prost" heißt es, wenn die Besucher des "Oktoberfest Zinzinnati" die Bierkrüge aneinanderstoßen - na ja, oft sind die nur aus Plastik. Auch sonst gibt es kleine Unterschiede: Zur Eröffnung laufen Dackel als Hotdogs verkleidet um die Wette. Und die Schuhplattler tanzen hier direkt zwischen den Bürotürmen und Hochhäusern der Downtown. "Laptop and Lederhosen" also, ganz nach dem Vorbild.

Blumenau/Brasilien: Feierfreudige ziehen in Lederhosen und Dirndl vorbei an Fachwerkhäusern - eine Szene, die man so nicht unbedingt in Brasilen verorten würde. Doch seit 1984 lockt das Oktoberfest in Blumenau jährlich Besucher in die von deutschen Einwanderern gegründete Stadt - zuletzt waren es mehr als eine halbe Million. Vergangenes Jahr fiel das Fest wegen Corona aus, dieses Jahr soll es stattfinden (6. bis 24. Oktober). Windhoek/Namibia: Auch in Afrika gibt es Schuhplattler - und zwar beim Oktoberfest in Windhoek in Namibia. Neben Bier wird dort Apfel-Cidre ausgeschenkt.

Tokio/Japan: Im Mai verwandelt sich der Hibiya Park in Tokio in eine Wiesn-Kulisse. Statt Festzelte stehen hier zwar eher Buden, auf denen Logos bayerischer Brauhäuser prangen, ansonsten orientiert sich das Fest aber am Vorbild. Auf der Speisekarte stehen: Bratwurst, Bockwurst und Blutwurst. Qingdao/China: Trotz weltweiter Pandemie wurden im chinesischen Qingdao vergangenes Jahr die Masskrüge in die Höhe gestreckt; mehr als eine Million Besucher kamen zum größten Bierfest Asiens. Auch dieses Jahr sollen die Bierzelte von Ende Juli bis Ende August öffnen.

Kanada/Waterloo: Auch im kanadischen Waterloo findet jährlich ein Oktoberfest statt. Vor Corona kamen mehr als eine halbe Million Besucher. Statt Weißwurst gibt es hier zum Frühshoppen traditionell Pancakes. Dieses Jahr werden die drei Festwochen im September und Oktober kleiner ausfallen. Maskottchen "Onkel Hans" ist dennoch dabei.

Brisbane/Australien: "Umarme den Deutschen in dir," heißt es auf einem offiziellen Kanal des Oktoberfestes in Brisbane. Vergangenes Jahr musste das wegen Corona ausfallen. Doch normalerweise locken Programmpunkte wie "Heidi the Yoodler" oder die "Schnucki Dirndl"-Parade jährlich Festbesucher in Australiens Hauptstadt. LIJU