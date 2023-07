Von Jana Jöbstl

OEZ-Attentat: Die Opfer sollen nicht vergessen werden Angehörige und Vertreter der Stadt gedenken der neun Menschen, die vor sieben Jahren bei einem rassistischen Anschlag ermordet wurden. Die Stadt München wird nun die Pflege der Gräber übernehmen.

So war das "Oben ohne"-Festival Mehr als 18 000 Münchnerinnen und Münchner feiern auf dem Königsplatz. Es geht deutlich entspannter zu als beim "Rolling Loud" - nur ein Konzert muss mehrmals unterbrochen werden (SZ Plus).

Ein ganzes Palais für betuchte Gäste aus aller Welt Das Fünf-Sterne-Hotel Bayerischer Hof wächst: Innegrit Volkhardt kauft in Münchens bester Lage den Rest des historischen Palais Montgelas. Im dritten und vierten Stock gibt es dort schon die größte Suite Europas.

Die Bayern gewinnen gegen den BVB - wie in alten Zeiten Vor zehn Jahren holt der FCB das Triple mit einem Sieg gegen die Borussia beim Champions-League-Finale in Wembley. Nun sind die Legenden von damals erneut gegeneinander angetreten - mit exakt demselben Ergebnis (SZ Plus).

Herr Ude, warum sind die Mieten in München so hoch? Er war Oberbürgermeister und davor ein kämpferischer Mieteranwalt. Warum sieht es auf Münchens Wohnungsmarkt so katastrophal aus - und hätte er als Politiker da nicht mehr tun können?

20 Jahre Restaurant Brenner Das Restaurant feiert mit vielen bekannten Namen - gut vermengt mit einem hohen Anteil junger, vorwiegend blonder Frauen, die auch als Influencerinnen durchgehen würden (SZ Plus).

Eifersuchtsdrama 53-Jähriger sticht Freund seiner Ex-Partnerin in einer Bar nieder.

Zwei bewaffnete 13-Jährige überfallen Kiosk Dabei bedrohen die Kinder eine 75-jährige Mitarbeiterin. Die Polizei nimmt die mutmaßlichen Täter fest - und übergibt sie deren Eltern.

Tödlicher Bergunfall 57-jähriger Münchner stirbt an der Brecherspitz.

