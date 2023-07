Auch die Mutter von Can spricht bei der Gedenkveranstaltung am Samstagnachmittag.

Angehörige und Vertreter der Stadt gedenken der neun Menschen, die vor sieben Jahren bei einem rassistischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum ermordet wurden. Die Stadt München will nun die Pflege der Gräber übernehmen.

Von Nicole Graner

Vor sieben Jahren sind am 22. Juli am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) neun Menschen einem rassistischen Attentat zum Opfer gefallen. Am Samstagnachmittag haben die Angehörigen und die Stadt München bei einer gemeinsamen Gedenkfeier der Ermordeten gedacht.

"Nichts auf der Welt", sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in seiner Rede, "kann dieses unfassbare Verbrechen ungeschehen machen." Auch nach sieben Jahren bleibe diese schreckliche Tat "unfassbar und unbegreiflich". Auch die Stadt habe sich schwer getan, erklärt Reiter, sie zu begreifen und sie damit wirklich "im kollektiven Gedächtnis zu verankern".

Das soll sich nun ändern. Die Stadt will an den 22. Juli erinnern. Nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern immer. Damit nichts vergessen wird. Um die "Kontinuität des rechten Terrors aufzuzeigen und der Opfer zu gedenken", erklärt Reiter, würden die Gräber der in München beigesetzten Opfer zu Gedenkgräbern.

Die Übernahme der Kosten für die Grabpflege und der Erhalt der Gräber würden von der Stadt München übernommen. Vor allem aber soll über die Tat aufgeklärt und die Ermordeten in den Mittelpunkt gerückt werden. "Damit sie nicht in Vergessenheit geraten und damit auch ein Gedenken vor Ort, an den Gräbern möglich ist", so Reiter.

Zum ersten Mal ist es nach langen Diskussionen um eine würdige Gedenkveranstaltung gelungen, dass Stadt und Angehörige die Gedenkfeier gemeinsam gestaltet haben. Nach den Wünschen der Angehörigen. Viele Gespräche miteinander haben das möglich gemacht.