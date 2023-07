Zwei maskierte 13-Jährige sollen am Freitagnachmittag den Kiosk "Brückenwirt" an der Schloßleite in Grünwald überfallen haben. Laut Polizei haben sie eine 75-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht. Die Täter erbeuteten mehrere Hundert Euro und flüchteten zu Fuß. Die 75-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und entdeckte die beiden Kinder kurz nach dem Überfall auf einer kleinen Kiesinsel zwischen dem Isarkanal und der Isar. Ein Bub wurde festgenommen, der andere entwischte zunächst. Ein Beamter verfolgte ihn und forderte ihn mehrfach auf, stehen zu bleiben. Das tat er nicht, also gab der Polizist schließlich Warnschüsse in die Luft ab. Daraufhin ließ sich der 13-Jährige dann doch festnehmen.

Die Beute wurde sichergestellt, Messer und Schusswaffe wurden nicht gefunden. Ein Beamter zog sich bei der Verfolgung durch das unwegsame Gelände einen Beinbruch zu. Die Kinder sind aufgrund ihres Alters strafunmündig und wurden ihren Eltern übergeben.