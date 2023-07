Die Orthoptistin Simona Erdt-Obewhere arbeitete sechs Monate für die Christoffel Blindenmission in Tansania, am Fuße des Kilimandscharo.

Von Martina Scherf

Simona Erdt-Obewhere sitzt in einem Klassenzimmer, grüne Wandtafel, Holztische, große Fenster, vor denen sich Palmen biegen. Für ein halbes Jahr hat sie ihren Arbeitsplatz an der Münchner Augenklinik mit dem Lehrkrankenhaus in Moshi, Tansania, getauscht. Per Videogespräch meldet sie sich Ende Juni aus Afrika, um zu erzählen, was sie in diese Klinik am Fuße des Kilimandscharo geführt hat. Und warum dies sicher nicht ihr letzter Aufenthalt dort war.

Die 33-Jährige ist Orthoptistin. Das ist ein Beruf, der auch in Deutschland nicht allgemein bekannt ist. Orthoptik ist ein Teilbereich der Augenheilkunde. Die Fachkräfte unterstützen Augenärzte dabei, Sehstörungen wie Schielen oder Fehlsichtigkeit zu diagnostizieren und die richtige Behandlung einzuleiten. Je früher solche Fehlfunktionen diagnostiziert werden, desto größer die Heilungschancen. Doch während hierzulande Routineuntersuchungen beim Kinderarzt in der Regel auch die Sehkraft erfassen, erblinden viele Kinder in Afrika, weil niemand ihre Probleme rechtzeitig erkennt. Das will Simona Erdt-Obewhere mit ihrem Afrika-Einsatz ändern.

Mit dem Handy in der Hand führt sie durch die Klinik. An ihrer Seite ihre Münchner Kollegin Rebecca Decker, die mit ihr gemeinsam von der Christoffel Blindenmission für diesen Lehrauftrag nach Tansania geschickt und bezahlt wurde. Die beiden Frauen gehen vorbei an einem vollen Wartezimmer, Männer, Frauen, Kinder harren geduldig aus, bis sie aufgerufen werden. Ein Behandlungszimmer sieht ähnlich aus wie das Pendant in München: Patientenstuhl, verschiedene Linsen und Untersuchungsgeräte. Freundlich grüßt ein Kollege: "Hi, Simona!". Nach einem halben Jahr ist der Umgang vertraut.

Detailansicht öffnen Simona Erdt-Obewhere erklärt einem tansanischen Kollegen, worauf es bei der Diagnostik ankommt. (Foto: Thomas Einberger)

Das Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi ist eine moderne Klinik, 630 Betten, fast alle Fachrichtungen. Es hatte die erste Augenabteilung des Landes, die auch Kinder operieren konnte - nur eine von dreien in ganz Tansania. "Aber bei einem Einzugsgebiet von rund acht Millionen Menschen ist klar, dass die Ärzte nur einen Bruchteil der Menschen mit gesundheitlichen Problemen überhaupt sehen", sagt Simona Erdt-Obewhere. Nur ein Fünftel aller Augenkranken, so die Schätzungen, bekommt bislang Hilfe. "Viele Kinder erblinden, dabei könnte ihnen geholfen werden, würde ihre Krankheit frühzeitig erkannt." Es fehlt an Medikamenten, Diagnostik, aber vor allem auch an Fachkräften. Das mitzuerleben, war nicht immer leicht, sagt die Münchnerin.

Detailansicht öffnen Geschafft: Der kleine Patient kann dank erfolgreicher Behandlung wieder gut sehen. (Foto: Thomas Einberger)

"Es ist zuhause niemand bewusst, wie schwer es für die Menschen hier ist, überhaupt eine medizinische Behandlung zu bekommen", erzählt Erdt-Obewhere. Manche Patienten seien zwei Tage unterwegs, bis sie in die Klinik kämen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es auf dem Land kaum, die Mitnahme in einem Auto muss bezahlt werden. Wer einen Arbeitstag verliert, bekommt dafür keinen Lohn. Bei einem Verdienst von vier Euro am Tag seien Hilfsmittel wie Augenpflaster, die "nur" einen Euro kosten, ein Vermögen wert. "Deshalb probieren es viele erstmal mit dem örtlichen Pfarrer oder dem Dorf-Heiler, bevor sie einen Arzt aufsuchen."

Es mache sie traurig, blinde Kinder zu sehen, die in Deutschland dank Früherkennung und Behandlung ihr Augenlicht nicht verloren hätten. Andererseits, sagt die Münchnerin, sei es auch ein befriedigendes Gefühl, helfen zu können. Und deshalb will sie wieder nach Afrika gehen.

Detailansicht öffnen Die Münchnerin brachte den tansanischen Kollegen die Besonderheiten der Untersuchungsmethoden bei. (Foto: Thomas Einberger)

"Das Interesse der Kolleginnen und Kollegen an unserer Arbeit hier ist groß", sagt die Münchnerin. "Man kann sich die komplizierte Diagnostik nicht allein aus einem Buch beibringen." Und so haben die beiden Orthoptistinnen aus Deutschland täglich vier Stunden Theorieunterricht für Ärzte und Krankenschwestern abgehalten und den Rest des Tages gemeinsam mit den tansanischen Kollegen Patienten behandelt. "Es freut mich riesig, dass jetzt drei Kollegen die Fachausbildung zum Orthoptiker in Gambia machen wollen." Dort gibt es die einzige derartige Berufsschule. Und anders als in Deutschland, wo kaum ein Mediziner Landarzt werden will, würden viele ausgebildete Ärzte und Fachkräfte in Afrika in ihre Dörfer zurückgehen, um zu helfen.

Ein Besuch in einem Internat für sehbehinderte Kinder ging den beiden Frauen besonders nahe. Augenärzte der Klinik fahren dort einmal im Jahr hin, um die Kinder zu untersuchen. Sechs Stunden Fahrzeit. "Da sind Kinder, die von ihren Eltern nie in den Ferien abgeholt werden", erzählt Erdt-Obewhere. Vor allem Albino-Kinder, die wegen einer genetischen Veränderung mit weißer Haut geboren wurden, hätten es schwer. Die Eltern würden sich für sie oft schämen. "Aber die Lehrer der Schule machen einen tollen Job, und die Kinder untereinander unterstützen sich." Die, die noch ein bisschen sehen, würden den Blinden im Alltag helfen. "Das war so schön, diese Gemeinschaft zu beobachten." Beim Abschied seien Tränen geflossen.

Inzwischen sind die beiden Münchnerinnen mit dem Handy vor das Kliniktor getreten. "Da hinten", sagen sie und deuten in die Ferne, "würde man jetzt den Kilimandscharo sehen." Doch der magische Berg verhüllt sich seit Wochen mit Nebel. Es ist Regenzeit. Anfangs, erzählen sie, hätten sie gedacht: "Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir da unbedingt hoch." Doch so ein mehrtägiger Trip sei teuer, und sich wie Touristinnen von Einheimischen das Gepäck hochschleppen zu lassen - das hätten sie nicht gewollt. Also blieben sie unten.

Detailansicht öffnen Ob beim Weg zur Arbeit oder zum Wocheneinkauf auf den Markt: Das häufigste Verkehrsmittel für Simona Erdt-Obewhere war das Tuk-tuk. (Foto: Thomas Einberger)

Ein bisschen Sightseeing war dennoch möglich. Sie waren am Meer, haben Tagestouren ins Gebirge unternommen und eine Safari, bei der sie Löwen, Elefanten, Zebras sahen. Sie fuhren mit Tuk-Tuk-Taxis in die Stadt, um sich auf den lokalen Märkten kiloweise mit frischem Obst und Gemüse einzudecken. Und ab und zu gingen sie mit Kollegen abends in eine Bar. Der Abschied von Afrika fällt schwer, seufzen beide, während sie zurück in die Klinik gehen. Es ist ihr letzter Tag in Moshi.

Zwei Wochen später sitzt Simona Erdt-Obewhere wieder in der Augenklinik in der Münchner Innenstadt. Weißer Kittel, goldumrandete Brille, die dunklen Haare hoch gesteckt. Sie unterrichtet an der Berufsfachschule für Orthoptik der LMU und TU, wo sie selbst einst ausgebildet wurde. Die Schule hatte sie für den Afrika-Einsatz frei gestellt. Nur 14 solche Schulen gibt es in Deutschland, sie sind an Universitätskliniken angegliedert - und Bayern ist das einzige Bundesland, das die Ausbildung nicht vergütet, sagt Erdt-Obewhere. "Es braucht also schon sehr viel Begeisterung, diesen Beruf zu erlernen."

Heute haben ihre Schülerinnen Praxistag, sie müssen Patienten untersuchen. Die Wartezimmer im Flur sind in München genauso voll wie in Moshi. Mit dem Unterschied, dass hier jeder Patient, der das will, ins Krankenhaus gehen kann und eine kostenlose Untersuchung und Behandlung bekommt. Weit mehr als eine Stunde dauert so eine Diagnostik. Simona Erdt-Obewhere ist immer im Hintergrund, ruhig, aber bestimmt springt sie ein, wenn es Unklarheiten gibt, kontrolliert die Protokolle, muntert den Patienten auf: "Gut haben Sie das gemacht. Wir schauen jetzt, wie wir Ihnen helfen können." Einem ausführlichen Anamnese-Gespräch folgen Sehtests mit verschiedenen Instrumenten, Kontrolle der Kopfhaltung, der Beweglichkeit der Augenmuskeln. Vom Ergebnis hängt ab, ob und wie der Patient operiert werden kann, oder welche anderen Optionen es gibt.

In der Brusttasche der Orthoptistin stecken Lupen, Augenabdeckplättchen und kleine Zeiger, die sie einem Patienten vor die Nase hält, damit er sie mit dem Blick fixieren soll. Auf einem dieser Stäbchen steckt eine Giraffe aus Tansania. "Die mögen die Kinder besonders gern", sagt Simona Erdt-Obewhere und lacht.

Der Einsatz der beiden Münchnerinnen wurde von der Christoffel-Blindenmission (CBM) unterstützt. Sie zählt zu den international führenden Organisationen für inklusive Entwicklungszusammenarbeit. Gemeinsam mit lokalen Partnern unterstützt sie Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt - seit mehr als 115 Jahren. Im vergangenen Jahr förderte die CBM 391 Projekte in 44 Ländern. Die Augenklinik in Moshi in Tansania wurde mit Spendengeldern gebaut.