SZ Plus SZ-Krimi

Hoch die Tasse

In Kapitel drei des SZ-Kettenromans ist Oliver Pötzsch an der Reihe: Bei ihm nimmt die "Verschwörung in Schwabing" ungeahnte Ausmaße an - und damit lässt sich Kasse machen. Lesen Sie hier alle Folgen des Krimis.