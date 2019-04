8. April 2019, 18:57 Uhr München heute Wie sich Gartenstädte verändern / Stau auf Maximilianstraße / Babyboom im Tierpark

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Kassian Stroh

Vor bald fünf Jahren bin ich mit Cornelius Mager durch die Menterschwaige spaziert. Er ist bei der Stadt zuständig für alle Baugenehmigungen - und als solcher in der Menterschwaige ein Buhmann. Denn dort verschwinden immer mehr alte Villen und Einfamilienhäuser und werden durch Apartmentblocks ersetzt. "Nachverdichtung" nennen Fachleute das. Und die Anwohner sind wütend. Sie glauben, dass Mager und die Stadt verhindern könnten, dass ihr Viertel sich so rasant verändert - würden sie nur öfter Bauwünsche von Investoren abweisen.

Ein "Idyll" nannte Mager diese Gegend damals. Und bei diesem Spaziergang wurde schnell klar, in welchem Zwiespalt er und die ganze Stadtverwaltung stecken. München braucht Wohnungen, da dürfen auch die Gartenstädte nicht sakrosankt sein, jene grünen Viertel am Stadtrand. Die Stadt will andererseits deren Charakter nicht zerstören und setzt sich dafür ein, dass mit Maß gebaut wird.

Aber nach dem Gesetz haben die Bauherren die besseren Karten, das sieht man exemplarisch am Schmorellplatz: Dort soll eine Villa einem Neubau weichen, 40 Meter lang, 13 Meter hoch. Die Nachbarn protestieren, auch die Stadt war dagegen. Aber nach fünf Jahren Rechtsstreit hat sie nun gegen den Bauherrn verloren. In letzter Instanz. Vor dem Gesetz ist eben auch ein Idyll nur ein Grundstück wie jedes andere.

Das Wetter: hier und da Sonne. Zeitweise Regen, vielleicht sogar stürmische Gewitter. Höchsttemperaturen um 15 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Es staut sich auf der Maximilianstraße Wegen Bauarbeiten an den Tramgleisen können Autos nicht links abbiegen. Das Kreisverwaltungsreferat will die Situation verbessern. Zum Artikel

Babyboom im Tierpark Tollpatschige Jungtiere wärmen das Herz, und im Frühjahr gibt es traditionell davon immer besonders viele. Der Zoo versucht, das für sich zu nutzen. Zu den Bildern

Stadtrat will Griechische Schule abreißen lassen In dem Dauerstreit steht am Mittwoch eine Entscheidung an. Die griechische Gemeinde droht, dagegen zu klagen - und eine Hintertür steht für sie auch noch offen. Zum Artikel

"Ich war in der Stimmung, jeden umzubringen" Der 64-jährigen Peter S. soll seine Nachbarin in Germering grausam ermordet haben. Vor Gericht berichtet er emotionslos von der Tat. Zum Artikel

