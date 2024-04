U-Bahn-Fahrgäste müssen sich dieses Jahr im Norden der Stadt auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Denn wie schon in den vergangenen Jahren arbeiten die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) weiter an der Grunderneuerung der U-Bahn.

Deshalb muss die Linie U6 von Montag, 22. April, bis Donnerstag, 13. Juni, am U-Bahnhof Kieferngarten unterbrochen werden. Zum Beginn der Fußballeuropameisterschaft soll es aber keine Einschränkungen mehr geben, versichert die MVG.

Die Bahnen sind während der Bauzeit folgendermaßen unterwegs: Zwischen Klinikum Großhadern und Kieferngarten fährt die U6 wie gewohnt im Fünf- bis Zehn-Minuten-Takt, im Abschnitt Kieferngarten bis Garching-Forschungszentrum fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Am U-Bahnhof Kieferngarten müssen die Fahrgäste zur Weiterfahrt umsteigen. Teilweise ist der Umstieg über das Zwischengeschoss nötig, da die Züge laut MVG am Kieferngarten wie auch in Fröttmaning nicht immer von den gewohnten Gleisen abfahren können.

Während der gesamten Baumaßnahme kommt es auf der U6 zwischen Kieferngarten und Garching-Hochbrück zu Kapazitätsengpässen. Die Züge können dort nur alle 15 Minuten fahren, da im Bereich der Baustelle nur ein Gleis zur Verfügung steht. Die MVG empfiehlt Fahrgästen, frühzeitig auch alternative Fahrtrouten mit Regionalbussen zu prüfen, die in der Regel zwischen 5 Uhr und 22 Uhr verkehren.

Der Grund für die erneuten Bauarbeiten: Auch die Gleisanlagen nördlich des U-Bahnhofs Fröttmaning haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Deshalb müssen dort acht Weichen samt Schotter, Schwellen und 1000 Meter Fahrschiene sowie 1300 Meter Stromschiene ausgetauscht werden. In einer zweiten Phase, voraussichtlich 2025, folgt dann der Austausch von weiteren sieben Weichen, 700 Meter Fahrschiene und 1200 Meter Stromschiene.

Zu Beginn der Maßnahme können sich die Fahrgäste an einem Infostand am Montag und Dienstag, 22. und 23. April, am U-Bahnhof Garching-Forschungszentrum sowie am 23. und 24. April am Maibaumplatz in Garching informieren. Die genauen Öffnungszeiten der Infostände und weitere Informationen gibt es auf der Sonderseite mvg.de/weichen. Dort gibt es auch Tipps für alternative Reisemöglichkeiten von und nach Garching.