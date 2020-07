Die Flure der Poliklinik sind leer an diesem Vormittag, die Sohlen quietschen so, wie sie nur in Krankenhäusern quietschen. Im Untergeschoss wuseln normalerweise Medizin-Studierende herum, und üben hier unten, was sie später oben brauchen werden: Behandlungen, Krankenvisiten - und Patientengespräche. Bärbel Otto leitet das Seminar "Patientenorientierte Kommunikation", das in diesem Semester digital stattfindet. Zum Gespräch ist auch Andreas Hertel gekommen, der als Schauspieler die Patienten spielt. Hertel hat ein Jackett dabei, denn er spielt oft einen ziemlich ungeduldigen Geschäftsmann ...