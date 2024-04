Über Ministerpräsident Markus Söder: "Er regiert eher ausm Bauch raus. Drum postet der Markus meist unter welchem Hashtag? Söderisst! Welchen Hashtag verwendet er hingegen nie? Söderdenkt! Drum ergänzen sich der Markus und der Hubert so gut."

Über Aiwangers Bürgernähe: "In Hunding in meinem Landkreis hast zusammen mit der Donaukönigin Kuchen verkauft. Beim Elefantentreffen in Thurmannsbang hast eine Polizistin durch den Matsch getragen, weil sie keine Gummistiefel hatte. Du bist quasi Frauenbund und THW in Personalunion."

Über die Grünen: "Die Grünen wollen ja draußen in der Provinz besser abschneiden. Die Katharina überlässt da nix dem Zufall. Sie macht regelmäßig Urlaub in Niederbayern. Da haben wir uns sogar getroffen. Weil sie einen Simultanübersetzer gebraucht hat."

Über den FW-Wahlkampf: "Vormittag Bauern-Demo in Lindau. Nachmittag Trucker-Demo in München. Am nächsten Tag: Do-nauwörth, Freyung, Viechtach. Klingt wie eine Tourneewoche der Spider Murphy Gang - das packt aber der Hubert in 30 Stunden."

Über den Wahlkampf von Katharina Schulze: "Bissl mehr Drecksack-Qualitäten zeigen. (...) Mach einen Hashtag söderisst-aberichessenochmehr. Schwing dich bei Bauernprotesten ans Rednerpult wie der Hubert. Hashtag kathapult."

Über den Auftritt von Michaela Kaniber und Katharina Schulze bei "Hart aber fair": "Die Damen Kaniber und Schulze gingen sehr pfleglich miteinander um. Aber viele Zuschauer haben sich gedacht: Diese Sendung ist scheinbar die vegane Ausgabe von Germany's Next Top Model. Weniger Fleischbeschau als bei Heidi Klum. Dafür deutlich mehr Hirn und mehr Ästhetik. Diversität ist kein Fremdwort in der bayerischen Staatsregierung. Englisch: Diversity. Auf Bayerisch heißt das: Leben und Leben lassen. Oder wie es der Hubert formulieren würde: Du host dei Versity und i hob mei Versity."

Über Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach: "Wie sich die Judith auf das Thema Cannabis gestürzt hat - dagegen ist ein Pitbull der reinste Goldhamster. Ein Söder weiß schon, wen er auf welches Thema ansetzt. Feminismus und Brutalismus müssen sich nicht ausschließen."

Über Bayerns Kampf gegen die Cannabis-Legalisierung: "Die FW finden das übrigens prima, dass die Judith da als legislativer Kamikaze überall durchpflügst. Der Hubert hat ihr sogar angeboten: Er ist jederzeit bereit, auch Joint Ventures zu verbieten."

Über Karl Lauterbach: "Man kann auch ohne Drogen schräg drauf sein. Bestes Beispiel: Gesundheitsminister Lauterbach. Ein echter Freak - komplett ohne Drogen. Manche glauben sogar: Wenn der Lauterbach Drogen nehmen würde, wäre er auf einmal ganz normal."

Über Söders Chinareise: "Er ist der erste westliche Spitzenpolitiker, der nicht vom Premierminister oder Staatschef eingeladen wurde, sondern von Pandabären. Die Viecher waren auch sehr angetan von unserem Ministerpräsidenten. Du hast auch einen Plüsch-Panda zum Abschied bekommen. Du hast ihnen eine Plüsch-Söder geschenkt."