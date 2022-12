Nach Protestaktionen in München sind am Dienstag vier Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in Präventivgewahrsam genommen worden. Unter ihnen auch ein 48-Jähriger, der bereits in der JVA Stadelheim in Gewahrsam saß und dort in einen Hungerstreik getreten war.

Der "Letzten Generation" zufolge sind jedoch sechs weitere Klimaaktivsten, die am Dienstag zum wiederholten Male an Blockaden teilgenommen hatten, nach einer richterlichen Verfügung freigelassen worden, obwohl sie mit weiteren Blockaden drohten, sollte ein Tempolimit von hundert Kilometern pro Stunde nicht durchgesetzt werden.

Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" hatten ihre Protestaktionen nach einwöchiger Verschnaufpause am Montag wieder aufgenommen. Nachdem am Dienstagmorgen insgesamt 13 Aktivisten - acht Männer und fünf Frauen - an vier verschiedenen Stellen auf der A9, der A96 und dem Mittleren Ring den Verkehr gestört hatten, kam es im Feierabend-Verkehr zu einer weiteren Straßenblockade.

An der Kreuzung Prielmayerstraße/Karlsplatz versammelten sich kurz vor Ladenschluss elf Aktivisten, von denen sich acht auf der Straße festklebten; eine Frau war an der Hand mit den Sitzenden verbunden. Die Demonstranten blockierten dabei die Fahrbahnen in beiden Richtungen. Die Polizei leitete den Verkehr um, löste die Aktivisten ab und brachte sie zur weiteren Ermittlung aufs Präsidium. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hatte am Dienstagabend Klimaaktivisten der "Letzten Generation" und den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu einem Gespräch zusammengebracht. Er schlug dabei eine Art Weihnachtspause bei den Protesten vor. In dieser Pause könnten die Aktivisten Kraft schöpfen, Polizisten müssten keinen zusätzlichen Feiertagsdienst leisten und Politiker könnten sich auf ein entschiedenes Handeln konzentrieren, sagte der Landesbischof.

Eine Sprecherin der "Letzten Generation" sagte am Mittwoch allerdings, dass von Seiten der Klimaaktivisten keine Weihnachtspause infrage komme, weil die Zeit zu sehr dränge. "Wir werden die Blockaden weiterführen und intensivieren", betonte sie.