Klimaaktivisten protestieren am Stachus und auf der Autobahn

Am Montagmorgen klebten sich Klimaaktivisten am Stachus fest.

Wie angekündigt kleben sich Mitglieder der "Letzten Generation" am Montagmorgen am Stachus fest. Doch auch auf der A9 und der A96 kommt es zu Verkehrsblockaden.

Seit Montagmorgen protestieren Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" in München. Am Stachus haben sich neun Menschen auf dem Asphalt festgeklebt. Sie sitzen am Boden, Polizisten sprechen auf sie ein, die Fahrbahn Richtung Norden ist gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden frühzeitig von der blockierten Stelle weggeleitet.

Immer wieder bleiben Passanten bei den Aktivisten stehen, reden mit ihnen und ermuntern sie: "Bravo" oder "Ihr seid nicht allein". Auf der anderen Straßenseite - beim Justizpalast- gibt es eine spontane Gegendemonstration. Fünf Vertreter der AfD unter Führung des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wiehle haben sich versammelt. Wiehle fordert per Megafon "ein härteres Eingreifen der Behörden gegen die Klima-Extremisten".

Bereits am Freitag hatten die Klimaaktivisten angekündigt, an diesem Montag um acht Uhr erneut ein Zeichen zu setzen. Während ihre Aktionen davor stets unangekündigt erfolgten, wurde diesmal sogar der genaue Ort genannt: der Bereich rund um den Taxistand am Stachus-Rondell.

Doch es kam am Montag zu weiteren unangekündigten Aktionen. Auf der A9 und A96 laufen derzeit Einsätze, die mit den Klimaaktivisten zusammenhängen, bestätigt die Polizei. Auf einem Video, das die "Letzte Generation" auf Twitter verbreitet, ist zu sehen, wie Aktivisten auf der A9 auf eine Schilderbrücke geklettert sind, die Fahrbahn beim Kreuz München-Nord in Richtung München ist gesperrt.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Polizei war am Stachus an diesem Morgen vorbereitet. Beamte leiteten den Verkehr am Sendlinger Tor um. Autofahrern war zudem empfohlen worden, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

In den vergangenen Monaten hatte die "Letzte Generation" immer wieder Straßen blockiert. Einige Aktivisten wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt. In Bayern kamen einige sogar vorbeugend ins Gefängnis. Die Gruppe fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde und ein Neun-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.