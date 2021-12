Von Thomas Anlauf, Bernd Kastner, Sebastian Krass, Andreas Schubert und Jakob Wetzel

An diesem Mittwoch will die neue Ampel-Koalition in Berlin Olaf Scholz zum Kanzler wählen. Was die neue Regierung von SPD, Grünen und FDP vorhat, haben die Parteien im Koalitionsvertrag auf 178 Seiten festgelegt. Die Ziele reichen von einer digitaleren Arbeitswelt bis zur schnelleren Zollabwicklung. Doch was bedeuten die Vereinbarungen für München? Ein Überblick über die wichtigsten Themen: