Von Laura Kaufmann

Neonbunt gesprenkelte Kisten stapeln sich im Vorraum der Großküche, türmen sich auf Leiterwägen, bevor sie im Kofferraum der Sprinter in alle Viertel Münchens geschickt werden. Zehn Uhr, Zeit auszuliefern. Bald werden die Kinder der Stadt, die gerade in Zweierreihen Richtung Spielplatz marschieren, mit noch wackeligen Schritten zu Kinderliedern hüpfen oder ihre Köpfe gerade über Schulhefte gebeugt haben, Hunger bekommen. Für 6000 von ihnen hat Susanne Klugs Team ein Mittagessen vorbereitet. Heute gibt es asiatischen Kokos-Nudel-Eintopf, mit oder ohne Huhn, und zum Nachtisch Zitronenkuchen.

Klug ist studierte Ökotrophologin und Unternehmerin mit 47 Angestellten. Und Mama von zwei Söhnen, Vincent und Frederik sind 11 und 13 Jahre alt. Ihr Catering "Kinderküche" versorgt rund 300 Krippen, Kindergärten und Schulen mit einem warmen Mittagessen. Geplant hatte sie das so allerdings nicht. Überhaupt nicht.

Asia-Nudeln mit Sojasauce und Gemüse sind ihre Lieblingsspeise als Kind, und natürlich Spaghetti Bolognese. Hauptsache von Mama, einer begnadeten Köchin. Die genetische und heimische Vorprägung war also offenbar da. Und dann kam ein Kochkurs in der Grundschule dazu. Die bunte Rohkostplatte, die sie dort zusammenbaute, stellt sie später stolz ihrem Papa auf den Tisch. Die späte Konsequenz: Klug studiert Ökotrophologie, eine Kombination aus Ernährungs- und Haushaltswissenschaft, in Weihenstephan mit dem Fokus auf Kinderernährung.

"Ich koche für mein Leben gern", sagt Susanne Klug, und eben auch schon ihr Leben lang. Auch in ihrer Wohngemeinschaft und als sie in einem Ratgeberverlag in der Redaktion "Kochen" anfängt. Klug hat Ideen und sie will sie umsetzen. Aber zu ihren Ideen für Veränderungen hörte sie dort meist allerdings ein entmutigendes "Machen wir aber immer schon so".

Und so tauscht sie schließlich eine ihrer Ideen gegen das Redaktionsleben: eine Kochschule für Kinder. Ob sie nicht erst einmal Kurse an der Volkshochschule geben wollte, fragte ihr Vater. Aber das war ganz und gar nicht das, was Susanne Klug mit 29 Jahren vorschwebte. Ihr eigenes Ding sollte es sein, in schön und in gut. Also half ihr Vater mit einem Kredit.

Rosafarbener Smeg-Kühlschrank, maßgeschreinerte Möbel, damit die Kinder an den Herd kommen

Klug fand ein Ladenlokal in einer pittoresken Ecke, in der Sedanstraße in Haidhausen, und richtete sich dort ein fröhliches Nest ein. Rosafarbener Smeg-Kühlschrank, maßgeschreinerte Möbel, damit die Kinder an den Herd kommen. Girlanden an der Wand, Hocker in verschiedenen Größen für alle Altersgruppen, schwer genug, um nicht zu kippeln.

Neben Kursen zu Marmelade kochen, Nudeln selbst machen oder Adventskalender befüllen bot die Kinderküche auch Geburtstagsfeiern an. Das Kind einer Journalistin feierte kurz nach der Eröffnung 2004, diese schrieb einen Artikel, und die Kinderküche wird zum Selbstläufer. Eines Tages klagte ihr ein Malermeister, der die Räume gerade frisch streicht, sein Leid: In der Elterninitiative, in der seine Kinder betreut würden, müssten die Eltern im Wechsel Mittagessen kochen - ob sie das nicht übernehmen könne? Und so war das Catering geboren.

Aus einer Elterninitiative wurden zwei, der Kindergarten um den Block wollte auch beliefert werden. Bald versorgte die Kinderküche fast das ganze Viertel, mit dem Fahrrad. "Wir haben auf vier Herdplatten und mit zwei Backöfen gekocht, immer nach Gefühl", sagt Susanne Klug. Bis 2016 klar war: Für das Catering muss eine größere Küche her. Sie fanden dafür Räume in der Balanstraße mit einer funktionalen Edelstahlküche.

Mittlerweile war Susanne Klug Mutter von zwei Kindern, hatte noch bis zur Entbindung in der Sedanstraße gestanden und später mit Baby im Arm Tagesabläufe besprochen. Unter der Woche war sie oft alleine mit den Jungs, weil ihr Mann noch in Aschaffenburg arbeitete. Das klingt nach grenzwertigen Zuständen, aber "mir hat das nicht so viel ausgemacht", sagt sie.

Bald entschied sich ihr Mann dafür, seinen Job in der Modebranche sein zu lassen, Vollzeit in München zu sein und mit ihr zusammenzuarbeiten. Immer mehr Einrichtungen wollten ihr Essen, so dass auch die Balanstraße zu klein wurde. Sie zogen um in eine alte Fabrik in Sendling, in der vorher Seifen oder Parfüm hergestellt worden waren, "der Geruch hing noch wochenlang in den Räumen", sagt Klug. 20 Angestellte hatten sie da schon, heute sind es eben 47.

"Wir schälen die Kartoffeln, machen die Knödel selbst, schnippeln Gemüse"

Das Essen schmeckt wie hausgemacht, weil es hausgemacht ist. "Wir schälen die Kartoffeln, machen die Knödel selbst, schnippeln Gemüse." Schnitzel und Fischstäbchen fahren durch die hauseigene Paniermaschine. Die Lasagne wird per Hand geschichtet.

Die Garantie des Hausgemachten ist sicher einer der Gründe für den Erfolg. Und das Mitdenken von Abläufen und Elternwünschen wohl ein weiterer. Kinder sollen abwechslungsreich und gesund essen, im Idealfall Neues kennenlernen auf dem Teller. Und das alles muss so strukturiert und gut organisiert passieren, dass die Erzieherinnen nicht zu viel Arbeit damit haben. Wie macht man das? Zum Beispiel mit Farben.

Mit quietschrosa Himbeerdressing interessieren sich Kinder auch für Salat, und für Rohkost, wenn sie elegant und appetitlich angerichtet wird. Die Komponenten der Gerichte sind einzeln verpackt, so kann zum Beispiel ein Kind mit ausgeprägter Sauerkraut-Aversion trotzdem von den Schupfnudeln essen. Für die ganz Kleinen wird weniger gewürzt und einiges adaptiert: Keine Bohnen oder Hülsenfrüchte wegen der Verschluckgefahr, vieles wird kleiner geschnitten. Für Allergiker-Kinder gibt es spezielles Essen, und bei neuen Gerichten wird per Feedbackbogen abgefragt, wie sie ankamen.

Die Fragebögen lesen sich dann manchmal wie aus Motivationsseminaren kopiert, da steht dann: "Die liebevolle Art, wie ihr uns das Essen täglich zubereitet, ist der Wahnsinn!", oder "Euer Essen war diese Woche wieder super lecker, ihr seid wirklich toll, vielen Dank!" Sarah Kraus aus der Verwaltung von den "Seepferchen", einem geförderten privaten Träger mit neun Einrichtungen in München, sagt: "Das Essen ist etwas anderes als das 0815-Essen anderer Caterer, nicht industriell gefertigt, sondern wirklich liebevoll gemacht." Salate, Snacks und Nachspeisen können gebucht werden, müssen aber nicht. "Es ist zwar nicht alles bio, aber vieles. Möglichst regional, keine Soßenbinder, nichts dergleichen", sagt Kraus. "Und abwechslungsreich. Wo soll man die Kinder sonst an frisches, gutes Essen heranführen, wenn nicht in der Krippe?"

Detailansicht öffnen In der Kinderküche gab es Kurse zu Marmelade kochen, Nudeln selbst machen oder Adventskalender befüllen. (Foto: (c)Ulrike Schmid, Sabine Mader)

Dann kam Corona. Um ihre Mitarbeiter zu beschäftigen, belieferten sie Eltern, die mit dem Nachwuchs im Homeoffice saßen. Aufwendig, nicht wirklich wirtschaftlich, aber es hielt den Betrieb am Laufen.

Susanne Klug beschreibt sich selbst als "das, was man wohl patent nennen würde", und das ist sie scheinbar auch im Bezug auf sich selbst. Ist sie gut gelaunt und mit Leidenschaft bei der Sache, kann sie mit zwei kleinen Kindern ein kleines Unternehmen leiten und nebenher noch Kolumnen schreiben. Wenn sich aber die Sorgen türmen und die äußeren Umstände drücken, weiß sie, wann sie auf sich selbst schauen und die Reißleine ziehen muss. Und die Art, wie Mitarbeiter sie auf dem Flur ansprechen, lässt durchblicken, dass sie mit den Bedürfnissen anderer ebenso achtsam umgeht wie mit sich selbst.

Während der Pandemie reift in ihr eine Erkenntnis: Mit der Kinderküche in der Sedanstraße kann es nicht mehr weitergehen. "Das war wirklich schwierig für mich", sagt Susanne Klug. "Ich habe viel geweint." Nach 17 Jahren, unendlich vielen schief geformten Hexenhäuschen und unter höchster Konzentration gestochenen Ravioli, vielen Kochkurskindern, die sich später als Praktikanten in der Kinderküche einfanden und nach einigen Weinschorlen, die sie nach den Kursen mit ihren Mitarbeiterinnen vor dem Schaufenster an lauen Abenden getrunken hatte, schloss sie im November 2021 die Tür zum letzten Mal.

Der ein oder die andere kann es nicht glauben und fragt sie nach wie vor, wann sie wieder eine Kinderkochschule aufmacht. "Aber das könnte ich nicht nochmal so", sagt Klug. Sie widmet sich neuen Projekten. Gerade schreibt sie ein neues Kochbuch. Seit Kurzem stellt sie das vegetarische Gericht oben auf die Angebotsliste, schon sind die vegetarischen Bestellungen von zehn auf 15 Prozent gewachsen.

"Vielleicht haben die bei mir die Liebe zum Kochen entdeckt", denkt sie manchmal, wenn sie junge Erwachsene auf der Straße sieht, und das ist ihr wichtig. Manches möchte sie auch, es gelingt ihr aber nicht: ihre Söhne für Sushi und Salat zu begeistern zum Beispiel. Da hilft auch kein Ökotrophologie-Studium. Aber vielleicht eines Tages die Zeit.