Viel los ist gerade auch um Maurice Summen, den Sänger der Band, der seit 20 Jahren das wichtige Berliner Indie-Label Staatsakt leitet. Die Türen sind dort so etwas wie die Haus-und-Hof-Band. Und wenn nun Staatsakt seinen 20. Geburtstag feiert, gehört eine Geburtstags-Tour der Türen unbedingt dazu.

Diese führt die Berliner am 14. Oktober in die Münchner Kammerspiele, zusammen mit der Berliner Musikerin Nichtseattle und der Münchner Postpunk-Band Friends Of Gas. Neben ihrem tollen neuen, postpunkigen Album haben Summen & Co auch das Buch "Was erscheint, ist gut, was gut ist, erscheint" im Gepäck, das in Form von Interviews mit fast 40 Staatsakt-Künstlern eine Art "Oral History" des deutschen Indiepops der letzten 20 Jahre erzählt. Immerhin auch schon seinen 11. Geburtstag feiert ebenfalls am 14. Oktober der Münchner Musik-Club Milla (Holzstraße 28). Hier treten als musikalische Gratulanten die Neo-Soul-Band Zoëla, das Trash-Pop-Duo Cousines Like Shit und das Krautrock-Projekt Hodo Gaia an.

20 Jahre Staatsakt — Die Jubiläumstour, Sa., 14. Okt., 20 Uhr, Münchner Kammerspiele, Falckenbergstraße 1, www.muenchner-kammerspiele.de