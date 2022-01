Experten können schon an der Art, wie Espresso in die Tasse fließt, erkennen, ob er die richtige Temperatur hat.

Von Philipp Crone

Die Schlange der Wartenden geht an diesem Januarvormittag bis zum nächsten Haus, dabei gibt es nichts umsonst bei Moba an der Ohlmüllerstraße. Nicht einmal Kaffee, obwohl Dutzende Brühmaschinen im Laden von Arnd Wöst stehen, dicht gedrängtes spiegelndes Chrom. Bei Moba verkaufen sie Espressomaschinen, und das mittlerweile in einer Frequenz, als seien es nicht 2000-Euro-Geräte, sondern die Zwei-Euro-Getränke, die am Ende unten herauskommen. Was ist da los?