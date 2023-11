"Die dort gezeigten Frauen haben sich die Zulassung zu den juristischen Berufen hart erkämpft und wurden dann ab 1933 während der NS-Terrorherrschaft wegen ihrer jüdischen Herkunft diskriminiert, entrechtet und verfolgt", sagte Landgerichtspräsidentin Beatrix Schobel zur Ausstellungseröffnung am Mittwochabend. "Die Ausstellung würdigt ihre Lebenswege und ihren Einsatz für Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit." Das Wissen um diese Schicksale sei "gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, in der es mehr denn je gilt, vorhandenen Antisemitismus zu bekämpfen und unseren Rechtsstaat gegen jedweden Angriff zu schützen."

Frauen, die ihr Leben dem Recht verschrieben haben, seien "selbst ihrer Rechte beraubt, verfolgt oder sogar ermordet" worden, sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU). "Nur, weil sie Jüdinnen oder jüdischer Herkunft waren." Er betonte: "Die Pervertierung des Rechtsstaats durch das menschenverachtende NS-Regime mahnt uns alle, dass wir Menschenrechte, Frieden und Freiheit Tag für Tag verteidigen müssen." Mit dem antisemitischen Terror der Hamas gegen Israel habe "der Antisemitismus in Deutschland neuen gefährlichen Nährboden erhalten", mahnte er. Bayern stehe aber "unverbrüchlich an der Seite Israels und der Jüdinnen und Juden".