Der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann hat immer mal wieder Ärger mit der Justiz. Der 53-Jährige, der in Berg am Starnberger See wohnt, musste sich schon wegen Delikten und Rüpeleien im Straßenverkehr verantworten. Nun wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, zweimal Gebühren von insgesamt rund 300 Euro im Parkhaus am Münchner Flughafen nicht gezahlt zu haben. Im zweiten Fall aus dem September 2022 soll Lehmann von einer Videokamera gefilmt worden sein, wie er die Schranke beim Rausfahren austrickste. Die nicht beglichenen Parkgebühren legt die Staatsanwaltschaft München II Lehmann als Betrug in zwei Fällen zur Last.