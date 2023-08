Hochwasser in München:Isar-Pegel sinkt wieder

Hochwasser in München

In den kommenden Stunden soll sich der Pegel der Isar wieder normalisieren.

Nach den heftigen Regenfällen zu Beginn der Woche, hatten die Pegelstände am Mittwoch die Warnstufe zwei überschritten. Nun gibt der Fluss überflutete Wege, Wiesen und Kiesbänke frei.

Das Wasserwirtschaftsamt hat die Hochwasser-Warnung für München aufgehoben: Der Pegel der Isar sinkt rasant. Am Donnerstagmorgen liegt er bei 258 Zentimetern (Stand 9 Uhr) - das entspricht noch Meldestufe eins, die für kleinere Überschwemmungen an den Ufern steht. Die Behörde erwartet allerdings, dass der Wasserstand in den kommenden Stunden auch unter diese Marke fällt. Der Fluss gibt überflutete Wege, Wiesen und Kiesbänke wieder frei.

Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage hatte sich die Isar in einen reißenden Strom verwandelt. Der Pegel erreichte am Mittwochnachmittag den Höchststand von 322 Zentimetern und die Hochwasser-Warnstufe zwei von vier. Die Stadt sperrte aus Sicherheitsgründen die Wege am rechten Ufer und Stege - auch wenn sich nicht alle Radfahrer, Spaziergänger und Jogger daran hielten.

Die Wettervorhersagen versprechen bislang ein schönes Wochenende in der Stadt - mit Sonne und bis zu 25 Grad am Samstag. Dann dürfte die reißende Isar wieder zahm werden.