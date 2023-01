Unwetter führen zu Überschwemmungen, die Temperaturen steigen. Die am stärksten versiegelte Stadt Deutschlands entwickelt Strategien, um sich an den Klimawandel anzupassen. Trotzdem gibt es immer mehr Beton und weniger Bäume.

Von Ulrike Steinbacher

Der Klimawandel hat einen Preis, ein Preisschild aber hat er - anders als die Energiewende - noch nicht. Und weil unklar ist, wie teuer er jede Münchnerin und jeden Münchner zu stehen kommt, blenden ihn viele noch immer aus. Vermeintlich weit weg sind Überschwemmung in Pakistan, Dürre in Südafrika, Erwärmung in Arktis und Antarktis. Aber München ist keineswegs eine Insel der Seligen, sondern vielmehr eine städtische Hitzeinsel, die ihren Bewohnern ganz schön zu schaffen macht. Kommunalpolitiker und Verwaltung versuchen, die Stadt auf steigende Temperaturen, längere Dürrephasen und stärkere Unwetter vorzubereiten.

Mehr Grün, lautet die Zauberformel. Genau da liegt aber das Problem. Denn in München geht der Trend seit Jahren zu mehr Grau: Überall wird gebaut, asphaltiert, betoniert, und weil die Stadt wächst und es an Wohnungen fehlt, bleibt das auch in Zukunft so. Fortgesetzte Bodenversiegelung aber ist praktisch eine Einladung an die Natur, Sturzfluten zu produzieren, Keller unter Wasser zu setzen, Unterführungen volllaufen zu lassen. Wie also baut man neue Wohnquartiere, die mit dem Klimawandel klarkommen? Und wie schützt man die Gebäude in bestehenden Stadtvierteln?

Handeln ist nötig, das geht aus einer stadtklimatischen Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von 2020 hervor, in der es gleich eingangs heißt: "Der Klimawandel findet in München bereits statt." Seit 1955 habe die mittlere Temperatur an der Münchner Wetterstation jedes Jahrzehnt um 0,31 Grad zugenommen - macht insgesamt gut zwei Grad. Das städtische Klimareferat konstatiert: 2018 wurde in München mit 11,4 Grad die bisher höchste durchschnittliche Jahrestemperatur erreicht; 2020 gab es einen Winter ohne Eistag, die Temperatur sank also an keinem einzigen Wintertag unter Null.

Die Zahl der Sommertage könnte sich verdoppeln

Die Zahl der Sommertage mit bis zu 25 Grad werde weiter steigen, prognostizieren die DWD-Meteorologen, werde sich bis in 50 Jahren im Vergleich zu den Jahrzehnten zwischen 1970 und 2000 im ungünstigsten Fall verdoppeln, ein Plus von 30 bis 32 Sommertagen. Zugleich bleibe zwar die jährliche Regenmenge in etwa stabil, verteile sich aber auf immer weniger Tage. Mit anderen Worten: Wenn es regnet, dann regnet es heftig. Durchschnittlich entwickeln sich laut Klimareferat im Stadtgebiet pro Jahr sechs sogenannte Starkregenereignisse, für die der DWD eine Unwetter- oder Extremwetter-Warnung herausgibt, 33 in der Region. Laut Statistik treten sie vor allem in den Monaten Februar, Juni und Oktober auf.

Zum Beispiel in der Nacht zum 30. Juni 2011: Starkregen überlastete das Kanalsystem und ließ die Unterführung an der Offenbachstraße in Pasing volllaufen, die Wassermassen schossen die Tiefgarageneinfahrt hinunter und ins Tiefgeschoss der frisch eröffneten Pasing Arcaden. 35 Läden waren betroffen. Im Aldi-Markt stand das Wasser so hoch, dass die Waren aus den Regalen gespült wurden. Ein Jahr später, am 20. Juni 2012, exakt einen Tag, bevor Klappschotten am Eingang montiert werden sollten, kam der nächste Starkregen. Wieder traf es Tiefgarage und Tiefgeschoss.

Detailansicht öffnen Starkregen führte im Juni 2011 und im Juni 2012 zu Überflutungen im Untergeschoss der Pasing Arcaden. (Foto: Marc Müller/dpa)

Oder das Pfingstunwetter im Juni 2019, das vor allem im Norden Münchens wütete. Tief Jörn brachte Hagel und Sturmböen, durchschlug Dachziegel, ruinierte Häuserfassaden, fällte Bäume und katapultierte Bayern an die Spitze der Schadenstatistik, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft alljährlich für die Bundesländer aufstellt. 675 Millionen Euro mussten die Versicherungen 2019 in den Freistaat überweisen, ein Drittel des Gesamtaufwands für Naturgefahren in diesem Jahr. Und das sind, wohlgemerkt, nur die Schäden, für die überhaupt Versicherungsschutz bestand.

Kurzum: Es kann nass werden in München, auch wenn die renaturierte und vom Sylvensteinspeicher gezähmte Isar ihr Bett längst nicht mehr verlässt und ganz unabhängig davon, dass an vielen Orten im Norden der Stadt das Grundwasser weniger als drei Meter unter Gelände steht. Gebraucht werden daher Zonen, in denen Regenwasser versickern oder vielleicht auch mal eine Weile stehen bleiben kann, ohne Schaden anzurichten. Genau die sind in München, der am stärksten versiegelten Großstadt Deutschlands, aber nicht so leicht zu finden.

47 Prozent versiegelte Fläche zählte der Gesamtverband der Versicherer 2018, auf knapp 44 Prozent kommt die Versiegelungskartierung der Stadtverwaltung. Sie datiert von 2019, aktuelle Zahlen werden erst dieses Jahr wieder erhoben. Laut Kartierung sind gut 13 600 der 31 071 Hektar Stadtgebiet mit Bauwerken bedeckt, davon 4350 Hektar mit Straßen, Wegen und Plätzen. In der Messestadt Riem liegt der Versiegelungsgrad bei 47 Prozent. In Freiham, wo gerade ein neuer Stadtteil entsteht, stieg er in den vergangenen 30 Jahren von zehn auf 25 Prozent.

Keine Daten hat die Verwaltung zur Zahl der Tiefgaragen, die in den vergangenen Jahren errichtet wurden, oder zur Zahl der Innenhöfe von Wohnanlagen, die bebaut werden. Solche Auswertungen seien nicht möglich, teilt das Planungsreferat mit. In Schwabing-West, dem dichtest besiedelten der 25 Münchner Stadtbezirke, gehört zu den umstrittenen Fällen aus den vergangenen Jahren der Innenhof des Hohenzollernkarrees, für den die Stadt eine viergeschossige Bebauung mit Dachbegrünung zulässt. Im ehemals grünen Innenhof an der Clemens- und Apianstraße ist der viergeschossige Neubau schon fertig, und im Wohnkarree an Degenfeld-, Ansprenger-, Unertl- und Karl-Theodor-Straße plant die Versicherungskammer Bayern trotz Anwohnerprotesten zwei neue Gebäude.

Das Umweltschutzreferat hat außerdem am Beispiel der Bebauung rund um die Possenhofener Straße in Fürstenried die zunehmende Versiegelung von Gartenstädten analysiert. Ergebnis: Zwischen 2006 und 2019 wurden dort diverse Gebäude abgerissen und durch größere Bauten ersetzt. "In vielen Fällen gehören dazu Tiefgaragen, die fast die gleiche Grundfläche wie die zugehörigen Gebäude benötigen." Auf Tiefgaragen aber kann man keine großen Bäume pflanzen. Ober- und unterirdisch hat die Gebäudegrundfläche allein in diesen 13 Baublöcken laut Referat um neun Prozent zugenommen, in absoluten Zahlen um 0,43 Hektar.

Die Baumbilanz fällt negativ aus

Mehr Grün ins stetig wachsende Grau zu bringen erscheint angesichts der Münchner Baulawine fast utopisch. In jedem Fall verschwinden für neue Häuser regelmäßig Bäume. Und auch wenn die Stadt Ersatzpflanzungen anordnet und selbst auf ihren Flächen fleißig nachpflanzt, die erste Münchner Baumbilanz, die das Planungsreferat vorgelegt hat, fällt negativ aus: Demnach wurden 2021 exakt 8587 Fällungen genehmigt und 7144 Ersatzpflanzungen angeordnet - ein Verlust von etwa 1440 Bäumen gegenüber 2020.

Andererseits haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens "Grünflächen erhalten" die nötigen Unterschriften beisammen, um per Bürgerentscheid darüber abstimmen zu lassen, ob überhaupt noch irgendwelche der etwa 1200 Grünanlagen in der Stadt bebaut werden dürfen. Und Kommunalpolitik und Stadtverwaltung arbeiten den Klimaschutz langsam in ihre Planungsprozesse ein. Im Oktober 2022 wurde das 2016 aufgesetzte Klimaanpassungskonzept fortgeschrieben, das zum Beispiel vorsieht, Stadtratsbeschlüsse auf ihre Klimarelevanz zu prüfen oder Schulhöfe zu begrünen. Auch Bauvorschriften sollen künftig so gefasst sein, dass Neubauquartiere von Anfang an auf den Klimawandel vorbereitet sind.

Detailansicht öffnen Schwammstadt: Ein 3500 Quadratmeter großer See sammelt auf dem Business Campus in Garching-Hochbrück das Regenwasser. (Foto: Florian Peljak)

"Schwammstadt" lautet der Fachbegriff dafür: Regenwasser rauscht nicht einfach in die Kanalisation, sondern verdunstet und versickert dort, wo es fällt, bewässert nebenbei noch Bäume und Grünflächen, wird gespeichert und trägt zur Kühlung an heißen Sommertagen bei. Der neue Stadtteil Freiham entsteht nach dem Schwammstadt-Prinzip. In Garching aber ist schon seit 15 Jahren ein Praxisbeispiel zu besichtigen: der See auf dem Business Campus im Ortsteil Hochbrück, der in einer Broschüre des bayerischen Umweltministeriums gewürdigt wird. "Die markanteste Maßnahme ist die Anlage eines 3500 Quadratmeter großen Sees." Dieser unterstütze den Wasserkreislauf, indem er das Niederschlagswasser in dem Gebiet zurückhalte.

Die Asphaltwüste am Oskar-von-Miller-Ring soll begrünt werden

Nun ist es eine Sache, in einem Neubaugebiet Regenrückhalteflächen und Versickerungsmulden von vornherein einzuplanen. Was aber macht man mit gewachsenen Stadtvierteln? Etwa mit der Maxvorstadt, wo es nur wenige Grünflächen gibt? Dort verweist das Baureferat auf den geplanten Umbau der Asphaltwüste am Oskar-von-Miller-Ring. Wenn der Umbau des Altstadtrings abgeschlossen ist, sollen dort mehr als 50 Bäume gepflanzt und etwa 4300 Quadratmeter Fläche entsiegelt werden. Verfechter des Schwammstadtprinzips wie der Berliner Landschaftsarchitekt Carlo Becker fordern generell, im Zuge der Mobilitätswende Straßen und Parkplätze zu Grünflächen zu machen. Die Idee des Bund Naturschutz, die Sonnenstraße in einen grünen Boulevard umzuwandeln, fällt in diese Kategorie.

Fachleute stellen für den Gebäudebestand einer Stadt aber mehr das Thema Schutz in den Vordergrund. Wolfgang Günthert, emeritierter Professor für Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften an der Bundeswehr-Uni Neubiberg, fordert für München Risikokarten. Darin würde Straßenzug für Straßenzug die jeweilige Überflutungsgefahr eingetragen, sodass Hauseigentümer, aber auch Kommunalpolitiker eine Orientierungshilfe hätten. Auch da sind kleine Kommunen schneller als die Großstadt: Haimhausen im Landkreis Dachau und Dorfen im Landkreis Erding haben sich solche Gefahrenkarten in den vergangenen Jahren erstellen lassen.

Detailansicht öffnen Mehrfachnutzung: Auf dem begrünten Dach von Werk 3 im Werksviertel am Ostbahnhof lebt eine Herde Walliser Schwarznasenschafe. (Foto: Stephan Rumpf)

So zäh Münchner Planungsprozesse sein mögen und so langsam die Anpassung an den Klimawandel vorankommt, bei einem anderen wichtigen Element für den Grün-Mix ist die Stadt offenbar schon ziemlich weit: bei der Dachbegrünung. Zwar hat die Verwaltung kein eigenes Gründachpotenzial-Kataster, aber eine Vergleichsstudie des Deutschen Dachgärtnerverbands kam 2015 zu dem Schluss, dass es in München damals 315 Hektar begrünte Dachflächen gab. Auf mehr als 51 000 Gebäuden betrug der Grünanteil mindestens 20 Prozent. In Stuttgart waren es nur 16 200. "Hier zeigen sich unter anderem die Ergebnisse einer jahrzehntelangen kommunalen Förderung durch Festsetzungen in Bebauungsplänen", urteilt der Verband. Außerdem erkennt die Münchner Stadtentwässerung grüne Dächer als Entsiegelungsflächen an und verlangt weniger Abwassergebühr.

Dann müsste sich jetzt nur noch allgemein die Erkenntnis durchsetzen, dass Grün in der Stadt kein nettes Extra ist, sondern das wichtigste Instrument im Umgang mit Wetterextremen. Der Preis, den der Klimawandel fordert, könnte sonst hoch ausfallen.