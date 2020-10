Von Jakob Wetzel

Mit den Verbrechen der Nationalsozialisten haben sie ständig zu tun am Institut für Zeitgeschichte (IfZ) - doch dass sie selbst so unmittelbar von einem betroffen sind, das gab es noch nie. Zum ersten Mal in der Geschichte des Instituts hat dessen Bibliothek jetzt ein Buch restituiert. Ausgerechnet hier, in dieser weltweit renommierten Forschungsstätte zur deutschen Geschichte, in der Historikerinnen und Historiker aus dem In- und Ausland zur Nazizeit und zum Holocaust forschen, haben diese Wissenschaftler also offenbar jahrzehntelang und ohne es zu ahnen, selber ein von den Nazis geraubtes Buch genutzt.