Von Franz Kotteder

Ganz schön viel Theater um einen misslungenen Löschversuch: Mit einem historischen Drehleiterwagen, ausgeliehen vom Münchner Feuerwehrmuseum, fuhr Brauereichef Michael Möller zusammen mit den Hofbräuhaus-Wirten Wolfgang und Michael Sperger zum historischen Einsatzort von 1823. Mit dabei auf dem Feuerwehrwagen: Ein Quartett der Obermüller Musikanten, die so etwas wie die Hauskapelle des Hofbräuhauses sind.

Mit dem eigentlichen Einsatz hat das Magirus-Deutz-Fahrzeug, das am Donnerstagvormittag gemächlich vom Platzl über das Sträßchen Am Kosttor und die Maximilianstraße zum Opernvorplatz dieselte, selbstverständlich nichts zu tun - vor 200 Jahren gab es ja noch keine Automobile. Damals rollten die Helfer auf Geheiß des Königs Max I. Joseph Bierfässer und Brauwasser per Hand zum brennenden Opernhaus. Das brannte freilich trotz des beherzten Eingreifens bis auf die Grundmauern nieder, weil sämtliche Löschteiche aufgrund des damals extrem kalten Winters zugefroren waren. Und das Bier, das die Münchner im Hofbräuhaus übriggelassen hatten, reichte bei Weitem nicht zum Löschen.

Dafür gab es am Donnerstagmittag ausreichend davon im Prunksaal des Nationaltheaters. Glücklicherweise war die Oper nach dem großen Brand originalgetreu nach den Plänen Leos von Klenze wieder aufgebaut worden. Denn so konnten dort Michael Möller und Staatsopernintendant Serge Dorny mehr oder weniger gemeinsam ein Fass Hofbräubier anzapfen; dazu gab es für das Opernpersonal und die Presse Weißwürste. Auch vier Solisten des Staatsorchesters, das gerade seinen 500. Geburtstag feiern konnte und damit unwesentlich älter als das 434 Jahre alte Hofbräuhaus ist, kamen zum Einsatz (und danach ein paar Minuten zu spät zur Probe, wie es hieß).

Die Staatsoper hätte theoretisch durchaus auch mit eigenem Bier dienen können, denn seit 1963 wird von der Brauerei des Schlossguts Odelzhausen alljährlich das Starkbier Operator gebraut - ein Freundeskreis des Nationaltheaters hatte das damals angeregt, denn am 21. November 1963 wurde die Staatsoper nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wiedereröffnet. Womit für den Spätherbst schon ein weiterer runder Geburtstag ansteht, die Wiedereröffnung jährt sich dann zum 60. Mal.

Die offiziellen Vertreter von Hofbräuhaus und Staatsoper begegneten sich bemerkenswert gut gelaunt: Schließlich sind sie ja derzeit so etwas wie Konkurrenten um die Räume der mittlerweile geschlossenen "Südtiroler Stuben" von Alfons Schuhbeck am Platzl. Das Haus gehört dem Freistaat Bayern, und die staatliche Hofbräu möchte dort wieder ein Restaurant etablieren. Aber auch die Staatsoper hat ein Interesse daran. Das ihr angegliederte Staatsballett könnte dort einen weiteren Saal und eine Kindertagesstätte unterbringen, heißt es. Die Entscheidung darüber, wer die Räumlichkeiten bekommt, steht noch aus und wird voraussichtlich erst in einigen Wochen fallen. Immerhin bewerben sich offiziell das bayerische Finanz- und das Kunstministerium; die Entscheidung obliegt dem staatlichen Unternehmen Immobilien Freistaat Bayern.