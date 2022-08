Das Bauministerium steht wegen des jahrelangen Leerstands in Hartmannshofen in der Kritik. Nun will es mindestens 17 Grundstücke zum Höchstgebot loswerden.

Von Sebastian Krass

Das Inserat des Freistaats klang vielversprechend. Ein gut 1100 Quadratmeter großes Grundstück in Moosach stand Anfang 2021 zum Verkauf, und zwar "in einer sehr guten Wohnlage in einem aufgelockert bebauten und durchgrünten Wohngebiet mit großen Grundstücken, die im Stadtbereich Münchens nur mehr selten vorhanden sind". Eine Familie, die schon in der Gegend wohnte, war interessiert. Sie konnte sich gut vorstellen, an die Haldenbergerstraße 12 in der Siedlung Hartmannshofen zu ziehen. Eine Bebauung mit 275 Quadratmetern Geschossfläche sei auf dem Grundstück möglich, heißt es im Inserat - mehr als genug für den Drei-Personen-Haushalt.