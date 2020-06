Für acht Minuten und 46 Sekunden herrscht Stille über dem Königsplatz in München. Acht Minuten und 46 Sekunden knien die Demonstranten nieder und schweigen. Acht Minuten und 46 Sekunden - so lange hatte ein amerikanischer Polizist in Minneapolis Ende Mai sein Knie in den Nacken von George Floyd gepresst. Erst als ihn einer der herbeigerufenen Sanitäter dazu aufforderte, ließ er von dem bewusstlosen Mann ab. Floyd starb wenig später im Krankenhaus. Es war eine Tat, die ohne Rassismus nicht zu erklären ist. Und die in ganz Deutschland zahlreiche Menschen auf die Straße treibt. Auch in München sind es deutlich mehr als von den Veranstaltern erwartet.

200 Teilnehmer hatten die Organisatoren angemeldet. Am Nachmittag meldet die Polizei in einer ersten Schätzung knapp 20 000 Demonstranten. Am frühen Abend korrigiert sie ihre Schätzung noch einmal nach oben. Auf 25 000. Die strengen Abstandsregeln sind da nur schwer einzuhalten, auch wenn die Polizei, die mit 600 Beamten im Einsatz ist, mehrfach darum bittet.

Nach acht Minuten und 46 Sekunden erheben sich die Demonstranten, und aus dem stillen Protest wird ein lauter. "Black lives matter!", skandieren sie. Oder "No justice, no peace!" Auf den Schildern, die sie in die Höhe recken, liest man: "Rassismus tötet" oder "Its not black vs. White - it's everyone vs. Racists".

Detailansicht öffnen Der Münchner Königsplatz ist am Samstag so voll, dass es schwer ist, die Abstandsregeln einzuhalten. (Foto: Florian Peljak)

"Dass man dafür überhaupt auf die Straße gehen muss, ist eigentlich schon traurig"

Auf der Bühne seht das Topmodel Papis Loveday, der als erster Schwarzer für Luxusmarken wie Gucci und Armani über den Laufsteg lief, und berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit Rassismus. "Ich habe in den USA, in Frankreich, Italien und Deutschland gelebt", ruft er. "Und überall habe ich Hass erlebt." Die Vorstellung einiger Menschen, nur wegen ihrer Hautfarbe mehr wert zu sein als andere, das sei größte Missverständnis der Menschheit. "Das muss aufhören!"

"Dass man dafür überhaupt auf die Straße gehen muss, ist eigentlich schon traurig", findet die Studentin Antonia Margart. Sie ist mit ein paar Freundinnen auf den Königsplatz gekommen. Der Tod von George Floyd durch das brutale Vorgehen der Polizei ist für sie ungeheuerlich. "Aber man hört davon ja immer wieder", sagt sie, "zumindest in den USA kommt es ja häufiger vor."

Detailansicht öffnen Topmodel Papis Loveday am Samstag in München. (Foto: Florian Peljak)

Auch Fabian Sofsky haben die Ereignisse der letzten Tage aufgewühlt. Der Tod Floyds habe ihn schockiert, sagt er. Doch auch die Geschehnisse danach haben ihn beschäftigt: erst die Erklärung der Polizei von Minneapolis, es habe sich um Notwehr gehandelt, dann die Aussagen von US-Präsident Trump. Ein rein amerikanisches Problem sei Rassismus jedoch nicht: "Das gibt es definitiv auch bei uns." Natürlich nicht so ausgeprägt wie in den USA, findet et, wo die Unterdrückung von Minderheiten eine lange Tradition habe.

Unmenschlich sei das Vorgehen der Polizisten gegen George Floyd gewesen, findet auch der Demonstrant Bamadou Kongira. Doch Rassismus sei schon lange ein Problem. Fast alle seiner schwarzen Freunde hätten bereits Erfahrungen mit Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe gemacht, auch er selbst sei deswegen schon beleidigt worden. "Lange konnte man dagegen aber nichts machen", sagt er. Dass nun so viele Menschen auf dem Königsplatz stehen und dagegen demonstrieren, macht ihm Mut. "Das ist Liebe", sagt er. "Und Liebe kennt keine Farben."