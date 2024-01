Am Freitag, 19. Januar, von 15 Uhr an in der Fußball-Arena in Fröttmaning ("Allianz-Arena").

Wer ist der Veranstalter der Gedenkfeier?

Der FC Bayern München. Der Verein will einen "einzigartigen, emotionalen Rahmen" schaffen, um den sogenannten "Kaiser" im Stadion seines FC Bayern, der Heimat seines Clubs, zu verabschieden, wie es auf der Homepage des Vereins heißt.

Wie viele Menschen werden erwartet?

Die Arena bietet Platz für 75 000 Gäste.

Wer darf in die Arena?

Wer kommen möchte, benötigt eine Einlasskarte. Diese sind seit Freitag - nach Registrierung - über die Homepage des FC Bayern erhältlich. Zuvor hatten 24 Stunden exklusiv Vereinsmitglieder Zugriff. Einige Bereiche sind inzwischen ausgebucht. Die Karten sind kostenlos. Pro Besteller können maximal vier Stück bezogen werden. Der Verein bittet um Verständnis, dass eine Teilnahme ohne Einlassberechtigung aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist.

Wer überträgt die Veranstaltung?

Übertragen wird die Veranstaltung im Ersten, im BR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek. Moderatorin wird Esther Sedlaczek sein. Im BR beginnt die Sendung um 14.40 Uhr. Damit auch die ARD live senden kann, wurde der Start des Biathlon-Weltcuprennens der Frauen in Antholz extra auf 13.30 Uhr vorgezogen.

Wer wird erwartet?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird teilnehmen und eine Rede halten. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Teilnahme angekündigt. Wie eine Regierungssprecherin mitteilte, wolle der Kanzler damit "seinen großen Respekt und seine Anerkennung für einen herausragenden Sportler unseres Landes bekunden". Außerdem hat der FC Bayern Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und der Politik eingeladen.

Welches Programm ist geplant?

Der FC Bayern kündigt einen "Festakt" an, "mit Reden von Weggefährten und Würdenträgern sowie musikalischen Beiträgen im Kreise der Bayern-Familie und allen, die Beckenbauer über die Jahrzehnte bewegt hat: als Spieler, Trainer, Präsident und einzigartige Persönlichkeit".

Gab es ähnliche Trauerfeiern schon?

Im August 2022 wurde dem im Alter von 85 Jahren verstorbenen Uwe Seeler im Volksparkstadion in Hamburg gedacht. Damals kamen 5000 Menschen. Franz Beckenbauer konnte die Trauerfeier aus gesundheitlichen Gründen nicht besuchen, verabschiedete sich aber mit einem emotionalen Brief von "seinem Freund": "Mit Dir in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu dürfen, war mir, dem neun Jahre jüngeren, eine große Ehre", schrieb Beckenbauer in dem Brief, den das Hamburger Abendblatt veröffentlichte.

Im November 2009 war Robert Enke mit einer Trauerfeier im Stadion von Hannover verabschiedet worden, etwa 40 000 Menschen nahmen an dieser teil. Der Sarg des Nationaltorwarts stand im Mittelkreis. Bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer wird das nicht der Fall sein, er wurde bereits am vergangenen Freitag im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Perlacher Forst beigesetzt.

Wie wurden andere internationale Fußball-Größen betrauert?

Diego Maradona wurde im November 2020 nach seinem Tod im Präsidentenpalast in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires aufgebahrt; innerhalb eines Tages nahmen rund eine Million Menschen Abschied.

Nach dem Tod von Pelé am 29. Dezember 2022 wurde von der brasilianischen Regierung eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Der einbalsamierte Leichnam wurde im Stadion seines ehemaligen Klubs FC Santos 24 Stunden lang öffentlich aufgebahrt; rund 230 000 Fans und Wegbegleiter erwiesen ihm die letzte Ehre.

Welche Möglichkeiten gibt es in München noch, Franz Beckenbauer die letzte Ehre zu erweisen?

In der Stadt liegen mehrere Kondolenzbücher aus. In der Hofkapelle der Münchner Residenz können sich Münchner und Münchnerinnen noch bis zum 19. Januar in ein Kondolenzbuch eintragen; es ist täglich von 10 bis 17 Uhr zugänglich. Auch die Stadt München hat im Rathaus ein Kondolenzbuch ausgelegt, wegen des großen Andrangs wurde der Zeitraum bis 17. Januar verlängert. Eintragungen sind dort von 9 bis 17 Uhr möglich.