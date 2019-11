Die Kosten für die Sanierung des Deutschen Museums in München steigen auf mindestens 745 Millionen Euro. Um das finanzieren zu können, haben Bund und Freistaat nun 300 Millionen Euro zusätzlich bewilligt, wie das bayerische Wissenschaftsministerium am Freitag mitteilte. Bislang waren Zuschüsse von 360 Millionen Euro zugesagt worden. Dazu kamen Eigenmittel und Spenden, sodass für die Generalsanierung bisher insgesamt 445 Millionen Euro zur Verfügung standen.

Dass dieses Geld nicht reichen würde, hatte sich bereits seit Längerem abgezeichnet. Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) hatte daraufhin im Frühjahr angekündigt, dass der Freistaat 150 Millionen Euro drauflegen werde. Nun tut er das - und auch der Bund beteiligt sich mit diesem Betrag. "Das ist eine riesengroße Erleichterung für uns", sagte ein Sprecher des Deutschen Museums in einer ersten Stellungnahme.

Offen ist, ob damit die Generalsanierung, wie sie das Museum plant, auch komplett finanziert werden kann. Sie ist in zwei Bauabschnitte unterteilt (was auch den Vorteil bietet, dass zumindest immer ein Teil der Sammlung besichtigt werden kann). Im Sommer hatte das Museum beschlossen, wegen der rasant gestiegenen Kosten erst einmal nur den ersten Bauabschnitt wie geplant zu vollenden. Bis zum kommenden Jahr soll dann eine aktualisierte Kostenberechnung für das gesamte Projekt vorgelegt werden. Danach wird sich zeigen, ob sich die Hoffnung erfüllt, mit den 745 Millionen Euro insgesamt zurechtzukommen.

Auf die Sanierung hatten sich Bund und Freistaat im Jahr 2010 geeinigt. Seit drei Jahren wird auf der Museumsinsel in der Isar auch gebaut. Schon bald aber liefen Zeitpläne und Kosten aus dem Ruder. Trotz mehr als 1000 Probebohrungen erwies sich der Beton an dem fast 100 Jahre alten Gebäude an vielen Stellen als zu schwach. Zudem explodieren bundesweit die Baukosten. Noch dazu meldete im April 2019 das Architekturbüro, das die Sanierung geplant hat, Insolvenz an.

Das Deutsche Museum ist in aller Welt für seine einmalige Sammlung an wichtigen Objekten der Technikgeschichte bekannt, etwa 1,5 Millionen Menschen besuchen es jedes Jahr. Wissenschaftsminister Sibler nannte die Zusagen von Bund und Freistaat ein Zeichen, dass man sich der "Verantwortung für diesen starken Publikumsmagneten und international beachteten Schatz an Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik bewusst" sei.