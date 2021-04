Die Stadt überschreitet an diesem Donnerstag zum zweiten Mal den Inzidenzwert von 100. Ohne sinkende Infektionszahlen drohen von Ostersonntag an eine Ausgangssperre und strengere Kontaktregeln.

Von Bernd Kastner

Am Mittwoch hat München knapp die Corona-Marke von 100 überschritten: 100,2 betrug die Sieben-Tage-Inzidenz. An diesem Donnerstag liegt sie dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 102,7. Damit rückt die "Notbremse" näher. Bleibt die Inzidenz drei Tage lang über 100, gilt von Ostersonntag an unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre. Der Samstag ist Puffertag, da bleibt alles beim Alten. Noch ist vieles hypothetisch: Selbst ein minimaler Rückgang könnte den Wert unter 100 rutschen lassen; dann begönne das Zählen der drei Tage von vorne. Falls beispielsweise am Freitag der Wert unter 100 liegt, müsste er anschließend drei Tage lang, bis Montag, überschritten sein, ehe dann am Mittwoch die Notbremse ausgelöst würde.

Selbst wenn in München die Notbremse von Sonntag an gelten sollte, hielten sich in den ersten Tagen die Auswirkungen auf den Alltag noch in Grenzen. Am Ostersamstag wird Einkaufen auf jeden Fall wie bisher möglich sein. Die Läden wären frühestens ab Dienstag geschlossen. Geschäfte für den täglichen Bedarf, etwa Supermärkte, Bäckereien oder Apotheken, bleiben ohnehin immer geöffnet. Auf Versammlungen hat eine Notbremse generell keine Auswirkungen, heißt es aus dem Kreisverwaltungsreferat. Der Ostermarsch kann also am Samstag stattfinden, wenn auch unter den üblichen Corona-Einschränkungen. Auch Querdenker und andere Kritiker der Corona-Politik planten laut KVR wieder Kundgebungen.

Zu den spürbarsten Restriktionen einer Notbremse gehören die strengeren Kontaktregeln - ein Haushalt plus eine weitere Person - und die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Im Polizeipräsidium blickt man aber gelassen auf das Osterwochenende. Weil es abends noch kalt wird, rechne man nicht mit großen Menschenmengen im Englischen Garten oder am Gärtnerplatz, so ein Sprecher. Trotzdem werde die Polizei mit bis zu 200 zusätzlichen Beamten unterwegs sein und die Corona-Regeln überwachen. Falls eine Ausgangssperre gelte, werde man die Menschen rechtzeitig zum Heimgehen auffordern. "Die Unbelehrbaren müssen wir anzeigen", sagt der Sprecher.

Unabhängig von der Inzidenz haben am Mittwoch Hausärzte mit Impfen begonnen. 1635 Praxen beteiligen sich bayernweit in dieser Woche, von Mittwoch kommender Woche an wollen laut Kassenärztlicher Vereinigung (KVB) 8500 mitmachen; Zahlen für München lägen nicht vor. Vorerst werde Impfstoff von Astra Zeneca verwendet, von Mittwoch an auch der von Biontech. Die KVB bittet, nicht in den Praxen anzurufen, die Ärzte kämen auf ihre Patienten zu. Wolfgang Ritter, Allgemeinarzt in Obersendling, hat am Mittwoch seine ersten zehn Patienten geimpft, alle 80 oder älter, berichtet er. Diesen Donnerstag sollen weitere zehn folgen. Astra Zeneca könne er für diese Altersgruppe empfehlen. Nachdem Impfstopp für Jüngere hätten seine Patienten erhöhten Beratungsbedarf gehabt, sagt Ritter. "Wir konnten sie beruhigen."

In München erhielten nach Angaben der Stadt rund 23 400 Menschen eine erste Impfung mit Astrazeneca. Gravierende Nebenwirkungen seien nicht bekannt. Zweitimpfungen stünden in der Landeshauptstadt erst ab Mitte Mai an, bis dahin soll es eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission geben.

Die Stadt will von kommender Woche an in den 30 Alten- und Service-Zentren mit Astra Zeneca impfen. Ehe auch im Impfzentrum Riem dieses Vakzin wieder gespritzt werde, müsse das Registrierungsportal so gestaltet sein, um Termine nach Alter vergeben zu können. Bis 2. April solle umprogrammiert sein.