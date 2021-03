Seit Tagen steigt der Inzidenzwert in München an - an diesem Donnerstag liegt er bei 68,8. Möglichen Öffnungen von Biergärten oder Kinos erteilt der Münchner Oberbürgermeister deshalb eine Absage.

Kann man von kommendem Montag an in den Biergarten gehen? Eine Frage, die sich so mancher gestellt hat, der die Öffnungsperspektiven der Regierung zum 22. März noch im Kopf hat. Demnach kann eine Gemeinde, die eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 aufweist, weitere Öffnungsschritte beschließen. Etwa Außengastronomie und Theater-, Konzert- und Opernhäuser öffnen oder kontaktfreien Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel ermöglichen - Voraussetzung wäre dabei stets ein tagesaktueller Covid-Schnelltest oder -Selbsttest.

München hat laut Robert-Koch-Institut aktuell eine Inzidenz von 68,8. Doch die möglichen Öffnungsschritte müssen vorerst warten. Wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag bekannt gab, kann es "schon aus rechtlicher Sicht in München ab nächster Woche keine weiteren Lockerungen geben".

Reiters Aussage basiert auf einer Auskunft aus dem bayerischen Gesundheitsministerium, wonach man nicht von einer "stabilen Entwicklung" des Infektionsgeschehens - gemeint sind sinkende Zahlen - sprechen könne, wenn der Inzidenzwert in den vergangenen zwei Wochen tendenziell angestiegen sei.

Außerdem sprächen weitere Gesichtspunkte gegen weitere Öffnungen am Montag, so Reiter weiter, nämlich die fehlende Planbarkeit. So könnten Öffnungsschritte frühestens ab dem 22. März in Kraft treten - "genau an dem Tag der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, bei der mit aller Wahrscheinlichkeit neue Festlegungen zu erwarten sind", heißt es in der Mitteilung des Oberbürgermeisters.

Auch sei es angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht auszuschließen, dass schon "in absehbarer Zeit bei einem Inzidenzwert über 100 die 'Notbremse' in Kraft tritt und dann alle Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssten". Mit Bezug auf seine Fachleute sagte Reiter, dass man im Rathaus von steigenden Zahlen ausgeht.