"Sie starben für Deutschlands Ruhm und Ehre": Die Bundeswehr pflegt ein Kriegerdenkmal, auf dem ein Satz der Nationalsozialisten prangt. Dabei erinnerte ursprünglich ein anderer Spruch an die Gefallenen. Der Künstler Wolfram Kastner will das nicht hinnehmen. Die Geschichte einer Posse.

Von Bernd Kastner

Die Bundeswehr pflegt in München ein Kriegerdenkmal, auf dem ein umstrittener Spruch prangt, formuliert von den Nationalsozialisten: "Sie starben für Deutschlands Ruhm und Ehre. Den Toten der bayerischen Eisenbahntruppe im Weltkrieg 1914-18." An der Dachauer Straße steht der steinerne Denkmalquader, mannshoch, direkt vor dem Dienstleistungszentrum der Bundeswehr, nur einen Steinwurf vom Olympiapark entfernt. Sein unmittelbares Umfeld hat die Truppe jetzt neu gestaltet, unangetastet blieb das Denkmal selbst. Die Bundeswehr begründet das damit, dass das Kriegerdenkmal in der bayerischen Denkmalliste steht. Deshalb habe man sich darauf beschränkt, den historischen Kontext zu erklären. Acht Texttafeln stehen in Reih und Glied vor dem Steinquader, auf ihnen wird die Geschichte der Eisenbahntruppe skizziert, bis in die NS-Zeit.