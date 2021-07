Die Hochhäuser an der Richard-Strauss-Straße sollen im "Holzhybrid-System" entstehen. Simulation: David Chipperfield

In München soll ein Hochhaus entstehen, das zum Teil aus Holz gebaut ist. Trotz hoher Preise wird der Rohstoff in der Baubranche immer beliebter. Könnten so die Städte der Zukunft aussehen?