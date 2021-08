Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL wird auch den Verkehr der Deutschen Bahn in Bayern einschränken. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, dass nur ungefähr jeder vierte geplante Fernzug fahren und der Regionalverkehr stark eingeschränkt werde. Notfahrpläne seien in Arbeit.

Der stellvertretende Landesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Lukas Iffländer, sagte: "Wahrscheinlich trifft es in München und Nürnberg die S-Bahn." Er rechnet mit einer massiven Ausdünnung, verkürzten Strecken und längeren Taktzeiten.

Stundentakt auf den S-Bahn-Linien

Die Münchner MVV kündigte an, dass während des Streiks im Personenverkehr von Mittwoch, zwei Uhr nachts, bis Freitagmorgen, ebenfalls zwei Uhr, die S-Bahnen stark reduziert fahren: "Das entspricht in etwa einem Stundentakt auf allen Linien", heißt es auf der Webseite der MVV.

U-Bahn, Tram und Busse in München sowie die MVV-Regionalbusse sind von diesem Streik nicht betroffen, könnten aber voller sein als sonst.

Die S-Bahn München hat für die beiden Tage einen Ersatzfahrplan erarbeitet:

Die S 1 fährt nur zwischen Leuchtenbergring und Freising (nicht bis zum Flughafen) im 20- bis 40-Minuten-Takt.

fährt nur zwischen Leuchtenbergring und Freising (nicht bis zum Flughafen) im 20- bis 40-Minuten-Takt. Die S 2 verkehrt in den Außenbereichen im Stundentakt, zwischen Dachau und Markt Schwaben alle 20 bis 40 Minuten. Wegen Bauarbeiten hält sie nicht in Poing und Heimstetten.

verkehrt in den Außenbereichen im Stundentakt, zwischen Dachau und Markt Schwaben alle 20 bis 40 Minuten. Wegen Bauarbeiten hält sie nicht in Poing und Heimstetten. Die S 3 verkehrt in den Außenbereichen im Stundentakt, zwischen Maisach und Ostbahnhof alle 20 bis 40 Minuten.

verkehrt in den Außenbereichen im Stundentakt, zwischen Maisach und Ostbahnhof alle 20 bis 40 Minuten. Die S 4 fährt zwischen Geltendorf und Haar im Stundentakt, zwischen Buchenau und Trudering alle 20 bis 40 Minuten.

fährt zwischen Geltendorf und Haar im Stundentakt, zwischen Buchenau und Trudering alle 20 bis 40 Minuten. Die S 6 verkehrt im Stundentakt. Baubedingt entfallen die Zwischenhalte zwischen Berg am Laim und Grafing Bahnhof. Zu beachten ist, dass auf der Strecke der S 4 und S 6 Ost Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr laufen.

verkehrt im Stundentakt. Baubedingt entfallen die Zwischenhalte zwischen Berg am Laim und Grafing Bahnhof. Zu beachten ist, dass auf der Strecke der S 4 und S 6 Ost Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr laufen. Die S 7 verkehrt im Stundentakt.

verkehrt im Stundentakt. Die S 8 fährt zwischen Pasing und Flughafen alle 20 Minuten, in den westlichen Außenabschnitten ab und bis Germering alle 20 bis 40 Minuten und ab sowie bis Herrsching alle 60 Minuten.

fährt zwischen Pasing und Flughafen alle 20 Minuten, in den westlichen Außenabschnitten ab und bis Germering alle 20 bis 40 Minuten und ab sowie bis Herrsching alle 60 Minuten. Die S 20 entfällt.

Die Fahrzeiten der S-Bahnen sowie können über die Fahrplanauskunft auf bahn.de oder im München Navigator abgerufen werden. Welche Züge fahren, ist ebenso unter bahn.de zu finden. Der Streik im Personenverkehr endet am Freitagmorgen um zwei Uhr. Es ist nicht auszuschließen, dass es im Anschluss weiterhin zu Verzögerungen im Zugverkehr kommt.

Selbst Privatbahnen könnten behindert werden

Im Regionalverkehr seien auf vielen Strecken Privatbahnen unterwegs, die von der GDL nicht bestreikt werden und voraussichtlich fahrplanmäßig unterwegs sein dürften. Wenn aber auch Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn in den Ausstand treten, könne es sehr wohl auch bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) zu Zugausfällen kommen, teilt das private Bahnunternehmen mit.

Der Ausfall vieler S-Bahnzüge werde wohl dazu führen, dass sie voller und weniger pünktlich seien. Am schwersten werde es wohl Nürnberg treffen, weil im Regionalverkehr nach Stuttgart keine privaten Bahnbetreiber fahren, sagte Iffländer.

Bayern habe im Vergleich mit anderen Bundesländern immerhin den Vorteil, dass die Deutsche Bahn hier noch viele Beamte im Einsatz habe, die nicht streikten.

Im Fernverkehr wolle die DB lange Züge einsetzen. Zwischen Nürnberg und München könnten die ICE möglicherweise im Zwei-Stunden-Takt fahren.